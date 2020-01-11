"Ливерпуль" почти чемпион: команда Клоппа обыграла "Тоттенхэм" и оторвалась на 16 очков

/ Фото: Reuters

"Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм" в центральном матче 22-го тура чемпионата Англии и оторвался от ближайшего преследователя "Лестера" на 16 очков. А ведь прошло только чуть больше половины сезона! Что касается самого поединка, то победу команде Юргена Клоппа принес единственный мяч Роберто Фирмино на 37-й минуте. Мы вели онлайн трансляцию матча "Тоттенхэм" – "Ливерпуль".

Не обошлось и без применения скандальной системы VAR. Главному арбитру встречи опытному Мартину Аткинсону показалось, что была игра рукой, но после просмотра повтора взятие ворот все же было засчитано.

"Тоттенхэм", который в прошлом сезоне играл в финале Лиги чемпионов с тем же "Ливерпулем", проиграл второй матч подряд и с конца прошлого года не может одержать победу. После этой встречи подопечные Жозе Моуринью опустились на восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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"Тоттенхэм" – "Ливерпуль" – 0:1

Гол: Фирмино (37)

"Тоттенхэм": Гассанига, Орье, Алдервейрелд, Санчес, Роуз (Ламела, 69), Алли, Эриксен (Ло Чельсо, 69), Лукас Моура, Уинкс, Сон Хын Мин, Танганга.

"Ливерпуль": Алиссон, Робертсон, Александер-Арнолд, Гомес, ван Дейк, Вейналдум, Окслейд-Чемберлен (Лаллана, 61), Хендерсон, Мане (Ориги, 81), Салах (Шакири, 90), Фирмино.

Предупреждения: Гомес (23), Окслейд-Чемберлен (39).

Напомним, что в сегодняшнем поединке "Кристал Пэлас" – "Арсенал" игрок "Арсенала" жестоко сфолил против соперника, чуть не оставив того без ноги. Арбитр удалил Пьер-Эмерика Обамеянга с поля.

Смотрите, как "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" играли в финале Лиги чемпионов:

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 ЛИВЕРПУЛЬ 21 20 1 0 50-14 61 2 ЛЕСТЕР 22 14 3 5 47-21 45 3 МАНЧЕСТЕР СИТИ 21 14 2 5 56-24 44 4 ЧЕЛСИ 22 12 3 7 39-29 39 5 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 22 9 7 6 36-25 34 6 ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД 22 8 8 6 24-21 32 7 ВУЛВЕРХЭМПТОН 22 7 10 5 31-28 31 8 ТОТТЕНХЭМ 22 8 6 8 36-31 30 9 КРИСТАЛ ПЭЛАС 22 7 8 7 20-24 29 10 АРСЕНАЛ 22 6 10 6 29-31 28 11 ЭВЕРТОН 22 8 4 10 25-32 28 12 САУТГЕМПТОН 22 8 4 10 27-39 28 13 НЬЮКАСЛ 22 7 5 10 21-34 26 14 БРАЙТОН 22 6 6 10 25-30 24 15 БЕРНЛИ 22 7 3 12 24-37 24 16 ВЕСТ ХЭМ 21 6 4 11 25-33 22 17 АСТОН ВИЛЛА 21 6 3 12 27-37 21 18 БОРНМУТ 21 5 5 11 20-32 20 19 УОТФОРД 21 4 7 10 17-34 19 20 НОРВИЧ 22 3 5 14 22-45 14

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