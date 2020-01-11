"Ливерпуль" почти чемпион: команда Клоппа обыграла "Тоттенхэм" и оторвалась на 16 очков

"Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм" в центральном матче 22-го тура чемпионата Англии и оторвался от ближайшего преследователя "Лестера" на 16 очков. А ведь прошло только чуть больше половины сезона! Что касается самого поединка, то победу команде Юргена Клоппа принес единственный мяч Роберто Фирмино на 37-й минуте. Мы вели онлайн трансляцию матча "Тоттенхэм" – "Ливерпуль".
Не обошлось и без применения скандальной системы VAR. Главному арбитру встречи опытному Мартину Аткинсону показалось, что была игра рукой, но после просмотра повтора взятие ворот все же было засчитано.
"Тоттенхэм", который в прошлом сезоне играл в финале Лиги чемпионов с тем же "Ливерпулем", проиграл второй матч подряд и с конца прошлого года не может одержать победу. После этой встречи подопечные Жозе Моуринью опустились на восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги.
"Тоттенхэм" – "Ливерпуль" – 0:1
Гол: Фирмино (37)
"Тоттенхэм": Гассанига, Орье, Алдервейрелд, Санчес, Роуз (Ламела, 69), Алли, Эриксен (Ло Чельсо, 69), Лукас Моура, Уинкс, Сон Хын Мин, Танганга.
"Ливерпуль": Алиссон, Робертсон, Александер-Арнолд, Гомес, ван Дейк, Вейналдум, Окслейд-Чемберлен (Лаллана, 61), Хендерсон, Мане (Ориги, 81), Салах (Шакири, 90), Фирмино.
Предупреждения: Гомес (23), Окслейд-Чемберлен (39).
Напомним, что в сегодняшнем поединке "Кристал Пэлас" – "Арсенал" игрок "Арсенала" жестоко сфолил против соперника, чуть не оставив того без ноги. Арбитр удалил Пьер-Эмерика Обамеянга с поля.
Смотрите, как "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" играли в финале Лиги чемпионов:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ЛИВЕРПУЛЬ
|21
|20
|1
|0
|50-14
|61
|2
|ЛЕСТЕР
|22
|14
|3
|5
|47-21
|45
|3
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|21
|14
|2
|5
|56-24
|44
|4
|ЧЕЛСИ
|22
|12
|3
|7
|39-29
|39
|5
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|22
|9
|7
|6
|36-25
|34
|6
|ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД
|22
|8
|8
|6
|24-21
|32
|7
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|22
|7
|10
|5
|31-28
|31
|8
|ТОТТЕНХЭМ
|22
|8
|6
|8
|36-31
|30
|9
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|22
|7
|8
|7
|20-24
|29
|10
|АРСЕНАЛ
|22
|6
|10
|6
|29-31
|28
|11
|ЭВЕРТОН
|22
|8
|4
|10
|25-32
|28
|12
|САУТГЕМПТОН
|22
|8
|4
|10
|27-39
|28
|13
|НЬЮКАСЛ
|22
|7
|5
|10
|21-34
|26
|14
|БРАЙТОН
|22
|6
|6
|10
|25-30
|24
|15
|БЕРНЛИ
|22
|7
|3
|12
|24-37
|24
|16
|ВЕСТ ХЭМ
|21
|6
|4
|11
|25-33
|22
|17
|АСТОН ВИЛЛА
|21
|6
|3
|12
|27-37
|21
|18
|БОРНМУТ
|21
|5
|5
|11
|20-32
|20
|19
|УОТФОРД
|21
|4
|7
|10
|17-34
|19
|20
|НОРВИЧ
|22
|3
|5
|14
|22-45
|14
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