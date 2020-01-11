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"Ливерпуль" почти чемпион: команда Клоппа обыграла "Тоттенхэм" и оторвалась на 16 очков

11 января, 21:56

Мерсисайдцы одержали победу благодаря голу Роберто Фирмино

/ Фото: Reuters

"Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм" в центральном матче 22-го тура чемпионата Англии и оторвался от ближайшего преследователя "Лестера" на 16 очков. А ведь прошло только чуть больше половины сезона! Что касается самого поединка, то победу команде Юргена Клоппа принес единственный мяч Роберто Фирмино на 37-й минуте. Мы вели онлайн трансляцию матча "Тоттенхэм" – "Ливерпуль".

Не обошлось и без применения скандальной системы VAR. Главному арбитру встречи опытному Мартину Аткинсону показалось, что была игра рукой, но после просмотра повтора взятие ворот все же было засчитано.

"Тоттенхэм", который в прошлом сезоне играл в финале Лиги чемпионов с тем же "Ливерпулем", проиграл второй матч подряд и с конца прошлого года не может одержать победу. После этой встречи подопечные Жозе Моуринью опустились на восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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"Тоттенхэм" – "Ливерпуль" – 0:1
Гол: Фирмино (37)

"Тоттенхэм": Гассанига, Орье, Алдервейрелд, Санчес, Роуз (Ламела, 69), Алли, Эриксен (Ло Чельсо, 69), Лукас Моура, Уинкс, Сон Хын Мин, Танганга.

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"Ливерпуль": Алиссон, Робертсон, Александер-Арнолд, Гомес, ван Дейк, Вейналдум, Окслейд-Чемберлен (Лаллана, 61), Хендерсон, Мане (Ориги, 81), Салах (Шакири, 90), Фирмино.

Предупреждения: Гомес (23), Окслейд-Чемберлен (39).

Напомним, что в сегодняшнем поединке "Кристал Пэлас" – "Арсенал" игрок "Арсенала" жестоко сфолил против соперника, чуть не оставив того без ноги. Арбитр удалил Пьер-Эмерика Обамеянга с поля.

Смотрите, как "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" играли в финале Лиги чемпионов:

МКлубИВНПМячиОчки
1ЛИВЕРПУЛЬ21201050-1461
2ЛЕСТЕР22143547-2145
3МАНЧЕСТЕР СИТИ21142556-2444
4ЧЕЛСИ22123739-2939
5МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД2297636-2534
6ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД2288624-2132
7ВУЛВЕРХЭМПТОН22710531-2831
8ТОТТЕНХЭМ2286836-3130
9КРИСТАЛ ПЭЛАС2278720-2429
10АРСЕНАЛ22610629-3128
11ЭВЕРТОН22841025-3228
12САУТГЕМПТОН22841027-3928
13НЬЮКАСЛ22751021-3426
14БРАЙТОН22661025-3024
15БЕРНЛИ22731224-3724
16ВЕСТ ХЭМ21641125-3322
17АСТОН ВИЛЛА21631227-3721
18БОРНМУТ21551120-3220
19УОТФОРД21471017-3419
20НОРВИЧ22351422-4514

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чемпионат Англии Ливерпуль Тоттенхэм

Источник: Сегодня|Спорт

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