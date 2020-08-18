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"Ливерпуль" подхватил коронавирус на сборах в Австрии

18 августа, 15:59

Александр Трикиша Александр Трикиша

Английский клуб специально сменил Францию на Австрию, но убежать от коронавируса не смог

В "Ливерпуле" зафиксирован случай заражения коронавирусом во время сборов в Австрии. Австрийская газета Kronen Zeitung сообщила, сообщает, что инфицированный был выявлен в результате планового тестирования. При этом не уточняется, это футболист или кто-то из персонала.

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Интересно, что ранее "Ливерпуль" планировал готовиться к новому сезону во "Франции", но затем изменил свою дислокацию из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране.

Добавим, что уже 29 августа "Ливерпуль" откроет новый сезон в Англии матчем за Суперкубок страны против лондонского "Арсенала".

Несколько дней назад мы писали, что в "Барселоне" второй случай заражения коронавирусом за неделю. Защитник Самуэль Умтити не полетел с командой на матчи Лиги чемпионов.

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Также несколько ранее игрок сборной Украины заразился коронавирусом: подробности состояния и симптомы. Футболиста "Зари" отправили на двухнедельную самоизоляцию.

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Смотрите, как "Ливерпуль" вылетел из Лиги чемпионов:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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чемпионат Англии Ливерпуль коронавирус

Источник: Сегодня|Спорт

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