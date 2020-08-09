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Два футболиста киевского "Динамо" заразились коронавирусом: все подробности

9 августа, 19:39

Олег Люлька Олег Люлька

COVID-19 диагностирован у Вантуха и его соседа по комнате Русина, который недавно отгулял свадьбу под Львовом

В составе киевского "Динамо" появились первые футболисты, заразившиеся коронавирусом. Это 21-летний нападающий Назарий Русин и 22-летний полузащитник "бело-синих" Роман Вантух, сообщает официальный сайт клуба. Напомним, что перед началом сборов под руководством Мирчи Луческу Русин сыграл свадьбу под Львовом, женившись на выпускнице Университета МВД и любительнице вокала.

"У форварда первой команды Назария Русина были выявлены симптомы COVID-19, после чего ему оперативно сделали соответствующий тест, который показал положительный результат. Аналогичным оказался результат теста и его соседа по комнате на тренировочной базе клуба Романа Вантуха.

После этого всем игрокам "Динамо" в экстренном порядке были проведены ПЛР-тесты на коронавирус. Все остальные результаты оказались негативными.

Назарий и Роман изолированы от команды и пройдут двухнедельный карантин.

Тренировочный процесс "Динамо" продолжается в штатном режиме. Медицинская группа клуба контролирует ситуацию и внимательно следит за здоровьем футболистов, тренеров и персонала.

Кроме того, случай COVID-19 выявлен у одного из футболистов академической группы ребят 2006 года рождения. Все игроки этой возрастной группы "Динамо" отправлены на двухнедельный карантин", – говорится в заявлении на сайте столичного клуба

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Назарий Русин и его жена

Назарий Русин и его жена / Фото: Instagram

Роман Вантух

Роман Вантух / Фото: Официальный сайт ФК "Олимпик"

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Ранее мы писали, что "Динамо" первый матч под руководством Луческу выиграло за закрытыми дверями у команды Второй лиги "Вереса" – 3:0. Голами в спарринге отличились Дуэлунд, Супряга и де Пена. Вантух принимал участие в этом матче, Русин – нет.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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футболисты Динамо Киев коронавирус Назарий Русин Роман Вантух
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