Два футболиста киевского "Динамо" заразились коронавирусом: все подробности

В составе киевского "Динамо" появились первые футболисты, заразившиеся коронавирусом. Это 21-летний нападающий Назарий Русин и 22-летний полузащитник "бело-синих" Роман Вантух, сообщает официальный сайт клуба. Напомним, что перед началом сборов под руководством Мирчи Луческу Русин сыграл свадьбу под Львовом, женившись на выпускнице Университета МВД и любительнице вокала.

"У форварда первой команды Назария Русина были выявлены симптомы COVID-19, после чего ему оперативно сделали соответствующий тест, который показал положительный результат. Аналогичным оказался результат теста и его соседа по комнате на тренировочной базе клуба Романа Вантуха.

После этого всем игрокам "Динамо" в экстренном порядке были проведены ПЛР-тесты на коронавирус. Все остальные результаты оказались негативными.

Назарий и Роман изолированы от команды и пройдут двухнедельный карантин.

Тренировочный процесс "Динамо" продолжается в штатном режиме. Медицинская группа клуба контролирует ситуацию и внимательно следит за здоровьем футболистов, тренеров и персонала.

Кроме того, случай COVID-19 выявлен у одного из футболистов академической группы ребят 2006 года рождения. Все игроки этой возрастной группы "Динамо" отправлены на двухнедельный карантин", – говорится в заявлении на сайте столичного клуба