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"Ливерпуль" пообещал 60 млн евро сопернику Шевы, если тот продлит с клубом контракт

12 февраля, 11:35

Лидеры чемпионата Англии намерены подписать с ван Дейком новое 5-летнее соглашение

Ван Дейк и его "Ливерпуль" уверенно лидируют в АПЛ

Ван Дейк и его "Ливерпуль" уверенно лидируют в АПЛ / Фото: Getty Images

Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк может в скором времени продлить контракт с клубом, что существенно обогатит нидерландского соперника сборной Украины по Евро-2020. По данным Football Insider, мерсисайдцы намерены подписать с центрбеком новое 5-летнее соглашение, которое суммарно принесет игроку 50 млн фунтов (около 60 млн евро).

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По условиям нового соглашения, которое руководство мерсисайдского клуба готовится предложить 28-летнему ван Дейку, недельный оклад игрока превысит 150 тыс. фунтов (178 тыс. евро), также будут предусмотрены различные бонусы. Сейчас Вирджил получает 149 тысяч евро в неделю.

Вирджил ван Дейк

Вирджил ван Дейк / Фото: Reuters

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Напомним, Вирджил ван Дейк перешел в "Ливерпуль" в январе 2018 года из "Саутгемптона" за 84,5 млн евро, став на тот момент самым дорогим защитником в истории футбола. В составе мерсисайдцев он стал победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира, а также обладателем Суперкубка УЕФА. Кроме того, ван Дейк был признан лучшим игроком Европы-2019 по версии УЕФА.

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На данный момент "Ливерпуль", набрав 73 очка в 25 турах, занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Отрыв от располагающегося строчкой ниже "Манчестер Сити" составляет космические 22 очка.

Смотрите, как забивает ван Дейк

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чемпионат Англии Ливерпуль Вирджил ван Дейк

Источник: Сегодня|Спорт

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