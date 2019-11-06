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"Ливерпуль" приговорили провести два матча за сутки

6 ноября, 13:59

"Красные" сыграют в Кубке английской лиги и клубном чемпионате мира

Игроки "Ливерпуля" - нарасхват

Игроки "Ливерпуля" - нарасхват / Фото: Reuters

Неординарно разрешилась для английского "Ливерпуля" ситуация с наложением календарей клубного чемпионата мира и Кубка английской лиги. В итоге дата четвертьфинального матча Кубка лиги против "Астон Виллы", 17 декабря, осталась неизменной. При этом на следующий день, 18 декабря, победителю Лиги чемпионов предстоит сыграть на клубном чемпионате мира в Катаре. Напомним, позавчера "Ливерпуль" обыграл в Лиге чемпионов бельгийский "Генк".

Ранее главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп грозился вообще не выйти на встречу в Бирмингеме с "Астон Виллой", если для нее не найдут другую дату. Однако теперь клуб и наставник восприняли решение спокойнее. При этом "красные" признают, что проведут два матча разными составами. Интересно, что интервал между играми – менее суток. В Англии предстоит сыграть 17-го в 21:45, а в Катаре – 18-го в 19:30. Расстояние между странами – более 5000 км.

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К слову, сегодня в Лиге чемпионов сыграет "Шахтер". Читайте онлайн матча с загребским "Динамо" на нашем сайте. Накануне же суперинтересным оказался матч "Челси" – "Аякс", смотрите его обзор.

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Катар Ливерпуль Кубок Англии Астон Вилла Юрген Клопп клубный чемпионат мира

Источник: Сегодня|Спорт

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