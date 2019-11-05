"Ливерпуль" – "Генк": онлайн матча лучшего клуба Европы против чемпионов Бельгии

Звезды "Ливерпуля" Салах и Мане / Фото: Reuters

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Во вторник, 5 ноября, состоится матч четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов. Действующий победитель турнира "Ливерпуль" на своем поле принимает "Генк". Начало поединка – в 22:00 по киевскому времени.

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"ЛИВЕРПУЛЬ" – "ГЕНК" – 0:0

Положение в группе. После трех туров "Ливерпуль" с шестью очками занимает второе место в группе Е, уступая одним пунктом лидеру квартета "Наполи". Сегодняшний соперник "Ливерпуля" "Генк", набрав один балл, находится на последней строчке. Однако бывшая команда Руслана Малиновского еще не потеряла шансы на выход в евровесну, а потому на "Энфилде" будет грызть землю зубами.

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Предыдущая встреча "Ливерпуля" и "Генка". Две недели назад соперники встречались в Бельгии. Тогда благодаря дублю Окслейда-Чемберлена, а также голам Мане и Салаха вице-чемпионы Англии победили с разгромным счетом 4:1.

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Букмекеры о матче "Ливерпуль" – "Генк" 5 ноября. Аналитики называют "Ливерпуль" большим фаворитом поединка. На победу команды Юргена Клоппа установлен коэффициент 1.10, на ничью – 10.5, а на победу "Генка" – 29.0. Иными словами, вероятность выигрыша матча "Ливерпулем" оценивается в 88 процентов, ничейного исхода – в 9 процентов, а выигрыша гостей – в ничтожные 3 процента. Кстати, букмекеры предрекают весьма результативную встречу, в которой будет забито четыре и более голов.

Кстати, перед домашним матчем с "Генком" в "Ливерпуле" выбирают лучший гол прошлого месяца:

Тренировка "Ливерпуля" перед игрой

Тренировка "Генка" перед игрой

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Сравнение составов "Ливерпуля" и "Генка". По оценкам портала Transfermarkt, состав "Ливерпуля" стоимостью свыше миллиарда евро – почти в девять раз дороже кадровой обоймы "Генка".

Заявления перед матчем "Ливерпуль" – "Генк"

"Это настоящая мечта – сыграть против лучшего клуба мира. "Энфилд" – особенный стадион. Мы обязательно насладимся игрой, но надо добиться лучшего результата, чем в предыдущих матчах. У нас есть обязательства перед болельщиками, которые приехали поддержать нас", – говорит полузащитник "Генка" Сандер Берге.

"Генк" – серьезный клуб. Список его экс-футболистов говорит о многом. Они играют по всему миру. Это чудесная история успеха. Мы вдохновляемся тем, чего добился "Генк", но должны его обыгрывать", – заявил накануне игры главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп.

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