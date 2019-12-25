"Ливерпуль" просит Премьер-лигу разрешить носить золотую нашивку лучшего клуба мира

Правила Премьер-лиги гласят, что клубам нельзя вносить изменения в комплекты форм в середине сезона

Ливерпуль / Фото: Reuters

"Ливерпуль" попросил руководство Премьер-лиги пересмотреть правило, которое запрещает им носить эмблему победителей клубного чемпионата мира на своем комплекте формы. Об этом сообщает Liverpool Echo. Ранее мы писали, что "Ливерпуль" – самый титулованный клуб в Англии.

В минувшую субботу английский клуб впервые в своей истории одержал победу на клубном чемпионате мира, обыграв бразильский "Фламенго" со счетом 1:0. Единственный мяч в свой актив записал форвард команды Роберто Фирмино. Это дает клубу право поместить на свою игровую форму золотую эмблему.

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Правила Премьер-лиги гласят, что клубам нельзя вносить изменения в комплекты форм с момента их регистрации до окончания сезона. Сейчас "Ливерпуль" обратился в вышестоящие органы за специальным разрешением, чтобы обойти это правило. В случае отказа английский клуб сможет надевать данные нашивки только в матчах Лиги чемпионов и Кубка Англии.

Пока мерсисайдцы ждут официального ответа, в сети появилась информация, что им разрешили провести только один матч с нашивкой – домашний против "Вулверхэмптона" 29 декабря. И то, если клуб к тому времени получит соответственный комплект формы.

Один из представителей ФИФА на прошлой неделе заявил, что в соответствии с правилами, команда-победитель может носить эмблему победителей клубного чемпионов мира со того дня, когда она становится чемпионом, вплоть до финала следующего турнира.

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