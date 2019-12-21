"Ливерпуль" – лучший клуб мира! Бразилец приносит англичанам победу в овертайме финала

Фирмино принес "Ливерпулю" звание лучшего клуба мира

Английский "Ливерпуль" доказал, что является лучшей клубной командой не только Европы, но и всей планеты. В субботу вечером в Катаре подопечные немецкого специалиста Юргена Клоппа сломили в финале сопротивление бразильского "Фламенго" – 1:0. Правда, единственный мяч им удалось забить только в дополнительное время. Тем временем в центральном матче тура в Премьер-лиге "Манчестер Сити" обыграл "Лестер" со счетом 3:1.

"Ливеру" оказалось очень непросто с "Фламенго". Основное время соперники провели без голов. Больше остроты ожидаемо исходило от европейцев, однако и латиноамериканцы порой опасно атаковали. Единственный мяч был забит на девятой минуте дополнительного времени. Команду своей Родины огорчил бразильский нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино. Воспользовавшись пасом Мохаммеда Саллаха, он ворвался в штрафную, уложил вратаря и поразил пустые ворота!

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Не уложились в основное время и в матче за третье место. Мексиканский "Монтеррей" обыграл "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии лишь в серии пенальти – 4:3. До этого основное время завершилось со счетом 2:2.

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