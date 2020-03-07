"Ливерпуль" с рекордом вернулся на чемпионскую тропу: обзор волевой победы "красных" над "Борнмутом"

Команда Клоппа обыграла "Борнмут" несмотря на быстрый гол соперников. До чемпионства "Ливерпулю" - рукой подать

"Ливерпуль" прервал серию из двух выездных поражений от "Уотфорда" (0:3) и "Челси" (0:2), одержав в матче 29-го тура английской Премьер-лиги домашнюю волевую победу над "Борнмутом" 2:1. Таким образом мерсисайдскому клубу осталось добыть три победы, чтобы гарантировать себе чемпионство.

"Ливерпуль" пропустил от "Борнмута" на 9-й минуте – забил Уилсон. Однако еще до перерыва команда Юргена Клоппа сравняла счет (отличился Салах) и забила победный мяч, который на счету Мане.

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Победа над "Борнмутом" стала для "Ливерпуля" 22-й кряду домашней викторией в Премьер-лиге – это рекорд АПЛ. Мерсисайдцы превзошли свое же достижение 1972 года, когда их выигрышная серия составила 21 поединок.

Обзор матча "Ливерпуль" – "Борнмут" (2:1)

Ливерпуль – Борнмут – 2:1

Голы: Салах, 25, Мане, 33 – Уилсон, 9

Ливерпуль: Адриан – Александер-Арнолд, ван Дейк, Гомес, Милнер – Фабиньо, Окслейд-Чемберлен (Лаллана, 84), Вейналдум – Салах, Фирмино (Ориги, 90+4), Мане

Борнмут: Рэмсдейл – Стэйси, Кук (Симпсон, 19), Аке, Смит – Лерма (Гослинг, 80), Кук, Биллинг – Фрэйзер, Уилсон, Станислас (Соланке, 68)

Предупреждение: Уилсон

Смотрите, как в первом матче 1/8 Лиги чемпионов "Ливерпуль" проиграл "Атлетико" (0:1)

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