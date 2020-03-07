Видео дня: как футболисты приветствуют друг друга после запрета на рукопожатия в Англии

Руководство английской Премьер-лиги решило ограничить контакт между футболистами, чтобы избежать распространения коронавируса и запретило игрокам перед матчем пожимать друг другу руки. Впервые такие меры предосторожности были применены на матче 29-го тура чемпионата Англии между "Ливерпулем" и "Борнмутом".

Но на деле ситуация получилась намного комичнее, чем предполагалось. Игроки "Борнмута" выстроились в линию, а футболисты "Ливерпуля" просто прошли мимо. Такой "ритуал" вызвал улыбки на лицах игроков, а Джорджиньо Вейналдум и Натан Аке придумали, как обойти запрет.

Число заразившихся коронавирусом COVID-19 в мире достигло 100 720 человек, сообщила гонконгская газета South China Morning Post, ведущая электронный подсчет данных о больных, скончавшихся и выздоровевших.

Из общего числа больных 80 552 приходилось на материковый Китай. В других странах мира количество случаев заражения выросло в течение среды до 20 168, увеличившись за сутки на 3196 случаев.

Напомним, первого в Украине инфицированного COVID-19 обнаружили в Черновцах. Мужчина подхватил вирус в Италии, по которой с 21 по 26 февраля путешествовал с женой. Состояние больного медики сейчас оценивают как стабильное, но симптомы до сих пор сохраняются: температура у мужчины то поднимается, то падает.

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