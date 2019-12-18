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"Ливерпуль" с трудом вышел в финал клубного чемпионата мира, забив в добавленное время

18 декабря, 22:02

Мексиканский "Монтеррей" оказал английскому гранду серьезное сопротивление

Фирмино вывел "Ливерпуль" в финал клубного ЧМ

Фирмино вывел "Ливерпуль" в финал клубного ЧМ / Фото: Reuters

На клубном чемпионате мира по футболу, который проходит в Катаре, определились финалисты. Первым место в решающем матче себе забронировал во вторник бразильский "Фламенго", обыгравший "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии со счетом 3:1. А в среду вторым участником финала стал английский "Ливерпуль". К слову, узнайте заявку "Ливерпуля" на клубный чемпионат мира в Дохе.

Победителю Лиги чемпионов непросто пришлось сегодня в полуфинале с мексиканским "Монтерреем". Подопечные Юргена Клоппа открыли счет на 12-й минуте усилиями Наби Кейта, отличившегося с паса Мохаммеда Салаха. Однако через две минуты латиноамериканцы уже восстановили равновесие после гола Рохелио Фунеса Мори – 1:1.

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Ничейный счет держался до самого конца поединка. Все решил бразильский форвард Роберто Фирмино, вышедший на замену лишь на 85-й минуте. На первой добавленной минуте он вовремя оказался в нужном месте и решил исход встречи – 2:1 в пользу "Ливерпуля".

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Матчи за третье место и финал пройдут в субботу, 21 декабря.

Смотрите, как Кейта на прошлой неделе забивал в Лиге чемпионов "Зальцбургу"

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Катар футбол Ливерпуль Фламенго клубный чемпионат мира Монтеррей

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