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Без двух игроков основы: "Ливерпуль" огласил заявку на клубный чемпионат мира

5 декабря, 16:04

Победитель Лиги чемпионов сыграет на клубном ЧМ основным составом

Лидеры "Ливерпуля" Салах и Мане

Лидеры "Ливерпуля" Салах и Мане / Фото: Reuters

"Ливерпуль" на своём официальном сайте огласил список из 23 футболистов, которые отправятся в Катар на клубный чемпионат мира в середине декабря. В заявку не вошли защитник Жоэль Матип и полузащитник Фабиньо, которые не успеют восстановиться к турниру. Ранее стало известно, что "Ливерпуль" сыграет на клубном чемпионате мира и в Кубке английской лиги разными составами.

Вратари: Алисон Бекер, Адриан, Эндрю Лонерган;

Защитники: Вирджил ван Дейк, Деян Ловрен, Джозеф Гомес, Эндрю Робертсон, Трент Александер-Арнольд, Неко Уильямс;

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Полузащитники: Жоржиньо Вейналдум, Джеймс Милнер, Наби Кейта, Джордан Хендерсон, Алекс Окслейд-Чемберлен, Адам Лаллана, Шердан Шакири, Кёртис Джонс, Харви Эллиот;

Нападающие: Роберто Фирмино, Садио Мане, Мохамед Салах, Риан Брустер, Дивок Ориги.

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Напомним, что клубный чемпионат мира по футболу 2019 года пройдет в Катаре с 11 по 21 декабря. В клубном чемпионате мира-2019 примут участие "Ливерпуль" (Англия, УЕФА), "Эсперанс" (Тунис, Африка), "Монтеррей" (Мексика, Америка), "Ианген Спорт" (Новая Каледония, Океания) и "Аль-Садд" (Катар), "Фламенго" (Бразилия, КОНМЕБОЛ) и "Аль-Хиляль" (Саудовская Аравия, Азия).

Ранее мы писали, что звезда "Челси" первым выиграл все международные трофеи. Испанский полузащитник не только стал обладателем трофеев, но и забивал в каждом финале.

Смотрите, как "Ливерпуль" играет в Лиге чемпионов:

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футбол Ливерпуль клубный чемпионат мира

Источник: Championat.ru

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