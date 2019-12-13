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Лучшим игроком сильнейшего европейского чемпионата признали африканца

13 декабря, 22:25

Форвард "Ливерпуля" Садио Мане третий раз получает приз чемпионата Англии

Садио Мане третий раз получил приз Премьер-лиги

Садио Мане третий раз получил приз Премьер-лиги

Английская премьер-лига объявила лучшего футболиста по итогам ноября. Им стал 27-летний сенегальский нападающий "Ливерпуля" Садио Мане. В минувшем месяце он отметился тремя забитыми мячами и одной голевой передачей. Вспомним итоги предыдущего тура чемпионата Англии: фиаско "МанСити" и победа "Арсенала".

Для африканца, выступающего за "Ливерпуль" с 2016 года, это третья подобная награда от АПЛ. Ранее он ее получал в августе 2017 года и марте 2019-го. К слову, в 2014-16 годах Мане играл за "Саутгемптон", но тогда его ни разу не отметили. К слову, узнайте о заявке "красных" на клубный чемпионат мира.

Смотрите, как в ноябре "Ливерпуль" победил "Генк" дома в Лиге чемпионов

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Лучшего игрока месяца определяют путем сложения трех составляющих: голосов болельщиков, мнения 20 капитанов команд Премьер-лиги и футбольных экспертов.

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Интересно, что в сезоне 2019/20 лучшими в Англии признают только форвардов: в октябре – Джейми Варди из "Лестера", в сентябре – Пьера-Эмерика Обамеянга из "Арсенала", в августе – Теему Пукки из "Норвича".

Смотрите, Как Мане забивал в Лиге чемпионов "Генку" в Бельгии

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