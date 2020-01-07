"Ливерпуль" заключил рекордную сделку с новым спонсором

Радость для "Ливерпуля" и Юргена Клоппа / Фото: Reuters

Американский производитель спортивной экипировки станет новым техническим спонсором "Ливерпуля". Длительность контракта не разглашается, однако уточняется, что он многолетний.

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Сотрудничество сторон вступит в силу начиная с сезона-2020/2021. В его рамках клуб будут производить экипировку для мужских и женских команд "Ливерпуля", а также молодежных составов и тренерских штабов. Помимо игровой формы, будет производиться тренировочная и повседневная.

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Срок действующего контракта с нынешним партнером на 45 млн фунтов за сезон истекает в мае 2020 года. Ранее стало известно, что сделка "Ливерпуля" и американского производителя будет рекордной для АПЛ в финансовом плане.

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Ранее мы сообщали, что впервые лучшим бразильским футболистом в Европе признан вратарь. Голкипер "Ливерпуля" Алисон стал обладателем премии Samba Gold, которая ежегодно вручается лучшему бразильскому футболисту, выступающему в Европе.

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