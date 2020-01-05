Шедевр от 18-летнего Джонса в мерсисайдском дерби вывел "Ливерпуль" в 1/16 Кубка Англии

"Мяч попал ко мне, я подумал, что надо бить", - заявил герой "красных" после матча

Радость для "Ливерпуля" и Юргена Клоппа / Фото: Reuters

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Уже в третьем раунде Кубка Англии состоялось мерсисайдское дерби "Ливерпуль" – "Эвертон". И лидер Премьер-лиги таки дожал "Ирисок" за счет шикарного удара Кертиса Джонса – 1:0! Ранее мы писали, что все матчи Кубка Англии начались с задержкой, чтобы люди задумались о психическом здоровье.

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Тренер "красных" Юрген Клопп выставил на матч практически резервный состав, а вот его визави Карло Анчелотти бросил в бой на "Энфилде" практически всех сильнейших. Еще бы, ведь для "Эвертона" – это был последний шанс бороться за трофей в этом сезоне. В первом тайме "Ливерпуль" владел мячом и инициативой, а гости старались опасно контратаковать стараниями Калверта-Льюина, Холгейта и Ришарлисона.

Кертис Джонс бьет по воротам / Фото: Reuters

"Ириски" смотрелись весьма неплохо, однако на второй тайм их уже не хватило – за 45 минут "синие" не нанесли ни одного удара в створ ворот. Не блистали в атаке и хозяева, но от ничьей их спас Кертис Джонс, красивейшим ударом в девятку пробивший Пикфорда на 71 минуте. Дебютный гол Джонса позволил "Ливерпулю" пробиться в 1/16 финала Кубка Англии. А "Эвертон" никак не может выиграть на "Энфилде" в 21 веке.

"Иногда было неприятно находиться на скамейке, потом почувствовать вкус игры и снова вернуться на скамейку. Я всегда просил место в составе. Надеюсь, мой гол понравился. Мяч попал ко мне, я подумал, что надо бить. К счастью, это привело к победному и отличному голу. Я не могу описать свои эмоции. Для меня это невероятное чувство просто быть рядом с этой командой и учиться. В команде есть игроки мирового уровня. Но я думаю, что вышел и показал, как могу играть", – сказал Джонс BBC.

В возрасте 18 лет и 340 дней Кертис Джонс стал самым молодым бомбардиром "Ливерпуля" в городском дерби после гола Робби Фаулера (18 лет, 338 дней) в Премьер-лиге в марте 1994 года. Ранее мы сообщали, что впервые лучшим бразильским футболистом в Европе признан вратарь.

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