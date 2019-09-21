"Ливерпуль" заплатит "Манчестер Сити" один миллион фунтов из-за хакеров

/ Фото: AFP

"Ливерпуль" выплатил компенсацию "Манчестер Сити" за взлом скаутинговой системы. Сообщается, что клуб из Манчестера получит миллион фунтов. Ранее мы рассказывали, что суровый английский климат может заставить наставника "Ливерпуля" сменить команду.

Эта сумма была отдана в связи с тем, что мерсисайдцы были уличены во взломе компьтерной системы скаутской службы "горожан". Сам инцидент произошел еще в 2013 году. Тогда руководство "Манчестер Сити" наняло специалистов, чтобы они проверили, не отслеживает ли кто-нибудь их базу данных.

Реклама

Подозрения у "Манчестер Сити" возникли после того, как обладателю Лиги чемпионов "Ливерпулю" ушли три скаута клуба. В их числе был и нынешний спортивный директор "красных". "Ливерпуль" признал вину и урегулирует этот вопрос.

Как мы сообщали, благодаря победе "Ливерпуля" над "Тоттенхэмом" Юрген Клопп преодолел проклятие финалов, которое его преследовало. Напомним, до игры на "Ванда Метрополитано" в Мадриде немецкий специалист проиграл шесть финалов кряду, включая два трофейных поединка в Лиги Чемпионов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама