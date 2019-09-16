Суровый английский климат может заставить наставника "Ливерпуля" сменить команду

Клопп может перебраться в другой чемпионат

Юрген Клопп / Фото: AFP

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Агент главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа Марк Косицке высказался о вероятном продлении контракта специалиста с английской командой. Ранее мы писали, что Клопп стал лучшим тренером месяца в АПЛ.

"Контракт Клоппа рассчитан до 2022 года, и не секрет, что "Ливерпуль" хотел бы его продлить. Нужно подождать и посмотреть, как изменится климат – улучшится ли погода в Великобритании. Юрген с женой просыпаются утром, а за окном еще темно. Вечером, когда они встречаются, уже тоже темнота, а иногда еще и дождь идет", – заявил агент.

Немецкий специалист возглавил клуб в октябре 2015 года, а в прошлом сезоне "Ливерпуль" под его руководством выиграл Лигу чемпионов и занял второе место в чемпионате Англии. Действующий контракт Клоппа с "Ливерпулем" истекает в 2022 году.

Как мы сообщали, благодаря победе "Ливерпуля" над "Тоттенхэмом" Юрген Клопп преодолел проклятие финалов, которое его преследовало. Напомним, до игры на "Ванда Метрополитано" в Мадриде немецкий специалист проиграл шесть финалов кряду, включая два трофейных поединка в ЛЧ.

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