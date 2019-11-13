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Лобановский попал в суперрейтинг благодаря своим зарубам с россиянином

13 ноября, 10:56

Лучших тренеров Украины и России сравнили с Жозе Моуринью и Хосепом Гвардиолой

Валерий Лобановский

Валерий Лобановский / Фото: Getty Images

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Авторитетный портал FourFourTwo представил ТОП-6 тренерских дуэлей в истории футбола. В этот рейтинг попало и противостояние легендарных экс-наставников киевского "Динамо" и московского "Спартака" – украинца Валерия Лобановского и россиянина Константина Бескова, соперничавших в чемпионате СССР в конце 1970-х и на протяжении 1980-х. Ранее разгром "Барселоны" от "Динамо" включили в число лучших матчей ЛЧ.

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"С точки зрения трофеев, Лобановский был лучше, ведь взял четыре титула чемпиона СССР с 1980 по 1986 год, когда у Бескова было всего два чемпионства. Но тренер "Спартака" получил много любителей его футбола из-за развлекательного стиля игры", – пишет FourFourTwo

Установка Бескова в перерыве матча с "Динамо" (Киев)

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Также в рейтинге самых знаковых тренерских дуэлей за всю историю футбола оказались противостояния сэра Алекса Фергюсона против Арсена Венгера, Луиса Сесара Менотти против Карлоса Билардо, Брайана Клафа против Дона Реви, Арриго Сакки против Фабио Капелло, а также Жозе Моуринью против Пепа Гвардиолы.

Смотрите, как бывшая команда Лобановского проиграла "Шахтеру" в последнем матче УПЛ

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Динамо Киев Спартак Москва Жозе Моуринью Хосеп Гвардиола Валерий Лобановский Константин Бесков

Источник: ua.tribuna.com

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