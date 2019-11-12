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Разгром "Барселоны" от "Динамо" вошел в число лучших матчей Лиги чемпионов в истории

12 ноября, 18:32

В 90-х киевляне громили "Барселону" на "Камп Ноу"

/ Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Авторитетный британский ресурс FourFourTwo опубликовал список 25 величайших матчей Лиги чемпионов за всю историю. 20-е место в списке заняла победа киевского "Динамо" над "Барселоной" на "Камп Ноу" в ноябре 1997 года со счетом 4:0. Напомним, что в том матче хет-трик удался Андрею Шевченко, четвертый гол на счету Сергея Реброва.

Первое место был отдано финалу Лиги чемпионов 2005 года между "Миланом" и "Ливерпулем (3:3, 2:3 – в серии пенальти). В этом матче также принимал участие Андрей Шевченко, но наш форвард тогда не сумел реализовать пенальти в послематчевой лотерее.

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На втором расположился камбэк "Барселоны" в ответном матче 1/8 финала 2017 года против "Пари-Сен-Жермена" (6:1, первая игра – 0:4). Каталонцы забили спасительный гол в компенсированное время.

Читайте также: самые яркие камбэки в Лиге чемпионов после поражения в три мяча

Тройку замкнул невероятный финал 1999 года, в котором "Манчестер Юнайтед" в компенсированное время одержал победу над "Баварией" – 2:1. Оба гола "Красные дьяволы" забили в течение двух минут – отличились вышедшие на замены Тэдди Шерингем и Уле-Гуннар Сульшер.

Ранее мы писали, что финал Лиги чемпионов могут перенести из Европы на другой континент. УЕФА рассматривают вариант с проведением решающего матча в США.

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Источник: Dynamo.kiev.ua

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