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Луческу в "Динамо" не будет: тренер опроверг слухи о предложении от вице-чемпиона Украины

Сегодня, 21:39

Румынский тренер действительно приедет в Киев на "украинское классико", но просто чтобы посмотреть футбол

Мирча Луческу

Мирча Луческу / Фото: AFP

Румынский тренер Мирча Луческу опроверг слухи о том, что он получил предложение возглавить киевское "Динамо". Ранее румынские СМИ сообщили, что Луческу возглавит "Динамо" уже в субботу после матча против "Шахтера".

"Нет, это неправда. Не знаю, кто это выдумал. Я полечу в Киев, потому что хочу посмотреть матч, но это только для себя. Потому что я уже давно не видел команду. Хочу посмотреть матч "Шахтера" с "Динамо", увидеть, какой сейчас уровень. Информация о предложении от "Динамо" – это неправда", – заявил Луческу.

Луческу пришел в "Шахтер" в 2004 году. За 12 лет работы Мирча выиграл с командой восемь "золотых" медалей чемпионата Украины, стал обладателем шести Кубков и семи Суперкубков Украины, а в 2009 году привез в нашу страну Кубок УЕФА.

Ранее сообщалось, что 73-летний румын задался целью обойти Алекса Фергюсона по количеству трофеев; на данный момент счет 49:32 в пользу шотландца. Ранее мы писали, что Валерий Лобановский включен в тройку самых титулованных тренеров в истории – он идет следом за Фергюсоном и Луческу.

Не так давно Луческу взял назад свои слова о Лобановском. Ранее румынский специалист поставил под сомнение шестое место Лобановского в списке лучших тренеров в истории.

Накануне встречи с "Брюгге" киевляне во Львове обыграли "Львов", отгрузив сопернику три гола – дубль оформил Буяльский, еще один мяч на счету Карлоса Де Пены. Это была третья победа подряд в трех стартовых матчах сезона. Ранее "Динамо" одолело "Карпаты" в Премьер-лиге и "Шахтер" в Суперкубке.

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Источник: Football.ua

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