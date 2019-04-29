"Жаль, что я не сыграл против него": Луческу взял назад свои слова о Лобановском

Ранее румынский специалист поставил под сомнение шестое место Лобановского в списке лучших тренеров в истории

Луческу извинился. Фото: AFP

Мирча Луческу извинился за свои скандальные слова о Валерии Лобановском. Ранее румынский специалист заявил, что был удивлен месту, которое Лобановскому отвел французский журнал "France Football" в списке лучших тренеров в истории футбола. Экс-наставник "Динамо" и сборной СССР занял в нем шестую строчку, а Луческу авторы рейтинга поставили на 41-ю позицию. "Я очень удивлен позицией Лобановского, – заявил тогда Луческу. – Когда Лобановский уехал работать за рубеж, у него не было абсолютно никаких результатов".

Теперь Луческу признался, что жалеет о сказанном. "Я только хочу сказать - жалею, что так получилось и прошу прощения, – заявил Мирча Луческу. – Прошу прощения у болельщиков "Динамо", потому что знаю многих из них. Под руководством Лобановского играли очень и очень хорошие игроки - Демьяненко, Михайличенко, Беланов, Блохин, Рац и другие. Не представлял, что будет такой резонанс. Меня спрашивали о рейтинге тренеров, и я сказал,что немножко удивлен позицией Лобановского, он не тренировал за пределами Советского Союза. Но я прекрасно осознаю, что Лобановский был замечательным тренером. Важным тренером. Потому что он создал систему".

"Это было такое время, очень специфичное для стран Восточной Европы, – говорит Луческу. – Чтобы сразиться с западными клубами, их историей, традициями и деньгами, Румыния, Болгария и другие страны соцлагеря прибегали к одинаковой политике. Они создавали очень хорошую команду, которая становилась базовой и для национальной сборной. Тогда была ситуация, когда политики помогали собрать в одной команде лучших игроков. В современном мире мы так же видим, как топ-клубы собирают лучших, но уже с помощью денег".

"Тогдашнее "Динамо" было командой системы, и их счастье, что они имели такого классного тренера, как Лобановский. Он создавал и давал результат. Мои слова были ошибкой".

"Действительно, когда мы говорили с журналистами о рейтинге, я немножко удивился месту Лобановского. Но потом осознал, насколько классным тренером он был. На самом деле, жалею, что не смог сыграть против него в чемпионате Украины", - сказал Луческу в эфире программы "ПроФутбол".

Напомним, ранее Луческу досталось от Блохина за слова о Лобановском: "Был бы Мирча наш, мы бы ему дали", – заявил Блохин.

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