"Лучшая команда проиграла", – Моуринью о победе "Тоттенхэма" в Кубке Англии над "Саутгемптоном"

Лондонцы выиграли у "Саутгемптона" в переигровке 1/16 финала, а "Челси" сразится с "Ливерпулем"

Кореец Сон заработал пенальти и сам же его реализовал / Фото: Reuters

В Кубке Англии наконец-то завершились баталии 1/16 финала. Сразу в шести парах четвертого раунда из 16 пришлось проводить переигровки после ничьих в первых встречах. Мы писали, что "Ливерпуль" обыграл "Шрусбери" в Кубке Англии: лучший клуб мира лишь в повторном поединке скромно взял верх над командой третьего дивизиона.

Последними переигровку проводили "Тоттенхэм" и "Саутгемптон" – пятая и 13-я команды Премьер-лиги. Подопечные Жозе Моуринью открыли счет после автогола уже на 12-й минуте, но через час игры уже проигрывали 1:2! К счастью португальского наставника и 56 тысяч зрителей на трибунах лондонской арены, уже через две минуты бразилец Моура сравнял счет. А в самой концовке кореец Сон Хын Мин заработал и реализовал 11-метровый, принеся хозяевам победу 3:2.

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Интересно, что после поединка Моуринью хриплым голосом заявил, что "Саутгемптон" был лучшей командой на поле, но проиграл. А его коллектив столкнулся с большими трудностями, сумел их преодолеть и победить, порадовав тренера.

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В пятом раунде, 1/8 финала Кубка, "Тоттенхэм" сыграет с "Норвичем". Из других пар выделим: "Челси" – "Ливерпуль", "Шеффилд Уэнсдей" – "Манчестер Сити", "Дерби" – "Манчестер Юнайтед".

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