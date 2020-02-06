"Бавария" в голевой перестрелке прошла "Хоффенхайм" в Кубке Германии

В Мюнхене соперники забили семь мячей, а "Герта" и дортмундская "Боруссия" вылетели

Левандовски выстрелил дуплетом / Фото: Reuters

В среду вечером состоялись еще четыре матча 1/8 финала Кубка Германии. Как и ожидалось, самый интересный прошел в Мюнхене, где "Бавария" принимала "Хоффенхайм" и едва не упустила победу. Ранее мы писали, что "Лейпциг" проиграл "Айнтрахту" в Кубке Германии: один из лидеров неожиданно уступил середняку из Франкфурта.

Встреча первой и седьмой команд получилась богатой на голы. Уже к 20-й минуте счет был 2:1! Причем первыми отличились гости, а команды обменялись автоголами Боатенга и Хюбнера. Затем "Баварию" вывел вперед Томас Мюллер. На 36-й и 80-й минутах дубль оформил польский бомбардир лидера Роберта Левандовски – 4:1. Но "Хоффенхайм" не сдавался, и к 90-й минуте двумя голами ответил израильский форвард Мунас Даббур – 4:3. На свершение подвига гостям не хватило времени. Смотрите обзор суперрезультативного матча.

Реклама

Читайте, как Венгрия хочет натурализовать известного украинского футболиста.

Из других матчей выделим выездные поражения дортмундской "Боруссии" от "Вердера" и "Герты" от "Шальке" (в дополнительное время) с одинаковым счетом 2:3. Также "Байер" прошел бедствующий ныне "Штутгарт" (2:1). Еще в четвертьфинал вышли берлинский "Юнион" и команда из региональной лиги (четвертого (!) дивизиона) "Саарбрюкен", по пенальти одолевшая "Карлсруэ".

Узнайте Прогноз, расписание и результаты 23-го тура чемпионата Франции.

Смотрите, как "Бавария" обыгрывала "Тоттенхэм" в Лиге чемпионов

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама