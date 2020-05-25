Лучшая покупка Англии – "Король Эрик": топ-3 трансферов в истории Премьер-лиги

Покупка бывшего нападающего сборной Франции Эрика Кантона в "Манчестер Юнайтед" была признана лучшим трансфером в истории английской Премьер-лиги по версии авторитетного футбольного журнала FourFourTwo. Ранее легенда МЮ сравнил игру команды с неудачным сексом.

Напомним, что Кантона перешел в "Манчестер Юнайтед" в 1992 году из "Лидса" за смешные для сегодняшних реалий деньги – 1,34 миллиона евро. В итоге француз выступал за МЮ пять лет – до 1997 года. За это время он четыре раза выигрывал чемпионат Англии и дважды – Кубок страны. Эрик провел в футболке "Красных Дьяволов" 179 матчей, забил 81 мяч и отдал 61 передачу.

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Кантона и сэр Алекс / Фото: AFP

На втором месте в рейтинге переходов после "Короля Эрика" оказался трансфер английского защитника Сола Кэмпбэлла из "Тоттенхэма" в "Арсенал" на правах свободного агента в 2001 году.

Замкнул тройку лучших трансферов в истории АПЛ переход еще одного француза – полузащитника Н'Голо Канте. В 2015 он перебрался из "Кана" в "Лестер". Сумма трансфера составила 6,26 миллиона евро. Канте остается единственным действующим футболистом из ТОП-3 и сейчас он защищает цвета лондонского "Челси".

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