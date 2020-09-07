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Лучшие среди худших: статистики показали, кто отличился в матче Испания – Украина

7 сентября, 10:29

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Лучшими по оценкам популярных сайтов оказались Николай Матвиенко и Сергей Сидорчук

Второй блин для "сине-желтых" в элите Лиги наций вышел комом: наши разгромно проиграли в Испании. При этом капитан хозяев Серхио Рамос назвал самое главное в матче Испания – Украина.

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Подвели свои итоги и статистики. Самым полезным игроком поединка в Мадриде по оценкам InStat стал юный форвард "Барселоны" Ансу Фати, пишет сайт "Команда №1". Рейтинг эффективности его действий составил 416 баллов. В составе украинцев лучшим оказался игрок "Шахтера" Николай Матвиенко — 278 баллов. За 90 минут защитник выполнил 55 ТТД с браком 11%, выиграл четыре единоборства из шести, совершил два отбора, четыре перехвата и три подбора. В тройку лучших футболистов "сине-желтых" по версии InStat Index также вошли Сергей Сидорчук (273 балла) и Руслан Малиновский (270 баллов).

А другой популярный ресурс, WhoScored, выше других оценил у гостей Сергея Сидорчука. Полузащитник "Динамо" вышел на поле на 62-й минуте матча. Также относительно неплохие оценки получили "горняки" Андрей Пятов (6,3) и Марлос (6,2).

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Смотрите, как украинцы проиграли испанцам, второй раз в истории с разгромным счетом:

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