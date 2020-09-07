Украинский защитник признался, что нельзя было делать в матче с Испанией

Защитник сборной Украины Богдан Михайличенко прокомментировал крупное поражение от Испании во втором туре Лиги наций в Мадриде – 0:4. По словам игрока бельгийского "Андерлехта", большую роль в матче сыграл ранний гол – уже на 3-й минуте.

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"Была очень трудная игра. Играли без мяча, бегали, отбирали, пытались выходить через пас, но ничего не получалось. У нас была задача попробовать свои силы, поиграть с ними в футбол, контролировать мяч, но было очень много ошибок. Конечно, когда пропускаешь на первых минутах – еще тяжелее. С такими командами нельзя пропускать на первых минутах, но так получилось – это футбол", – отметил Михайличенко в комментарии ТК "Футбол".

Богдан Михайличенко против Серхио Рамоса / Фото: Украинская ассоциация футбола

"Сегодня я не думал об атаке. 90 минут была работа в защите. Было тяжело, так как постоянно приходили два человека в зону. Шевченко сказал, чтобы мы сильно не расстраивались и готовились дальше", – рассказал Богдан.

Ранее главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал причины поражения от Испании. Наставник считает, что игроки отдали все силы.

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