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Серхио Рамос назвал самое главное для сборной Испании в матче с украинцами

7 сентября, 09:48

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Защитник доволен, что его команда не пропустила ни одного мяча в свои ворота

В воскресенье вечером сборная Украины уступила испанцам во втором поединке Лиги наций в элитном дивизионе. Однако подопечные Андрея Шевченко опустились всего лишь на второе место в группе, опережая немцев и швейцарцев.

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Дублем в ворота "сине-желтых" отметился забивной защитник Серхио Рамос. Напомним, Рамос сравнялся по голам в сборной с Альфредо Ди Стефано. После матча в Мадриде капитан хозяев в комментарии сайту УЕФА поделился своими впечатлениями от игры:

"Мне нравится забивать за национальную команду, но главное – это то, как мы сыграли и заработали три очка. Сегодня у нас очень хорошо получался высокий прессинг. Очень важно, что мы не пропустили. Постепенно, шаг за шагом тренер построил очень солидную команду.

Любой молодой игрок, завоевавший игрой за клуб право выступить за сборную, должен взять на себя полную ответственность. Эти игроки вызваны в сборную не потому, что они просто перспективные парни".

Следующие матчи Лиги наций в нашей группе А4 пройдут в октябре. Украинцы 10 октября примут в Киеве сборную Германии.

Читайте также: Шевченко назвал причины поражения от Испании.

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Смотрите обзор наилучших моментов матча Испания – Украина:

Все подробности в спецтеме Лига наций

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футбол Сборная Украины сборная Испании Серхио Рамос Лига наций Альфредо ди Стефано
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