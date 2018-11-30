Лучшим клубным тренером планеты 2018 года признали безработного

Лучшим клубным тренером мира 2018 года Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) признала ныне безработного француза Зинедина Зидана. Он попрощался с мадридским "Реалом" после трех кряду триумфов в Лиге чемпионов. Последний был оформлен в мае 2018 года в Киеве: "Реал" в финале Лиги чемпионов "Ливерпуль" – 3:1.

В итоге Зидан набрал 296 баллов по опросу экспертов из 90 стран мира, а второе место занял его оппонент по киевскому финалу ЛЧ – Юрген Клопп ("Ливерпуль") – 109 баллов. Совсем чуть-чуть отстал Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити") – 105.

Всего упоминались фамилии 17-ти клубных тренеров, украинских специалистов среди них не оказалось.

Зидан, как подчеркивает IFFHS, уникальная личность: в 2006 году он по опросу этой же организации был признан лучшим плеймейкером мира, а теперь дважды кряду стал лучшим клубным тренером года. С "Реалом" он выиграл девять трофеев за 879 дней работы, стал первым тренером в истории футбола, выигравшим три Кубка чемпионов за три первых сезона работы с клубом, а также сделал мадридцев первой командой, которая трижды кряду побеждала в Лиге чемпионов.

Лучшего клубного тренера мира IFFHS определяет с 1996 года. Чаще всех этого звания удостаивался Жозе Моуриньо – четыре раза (2004, 2005, 2010, 2012). По два раза – Марчело Липпи (1996, 1998), Оттмар Хитцфельд (1997, 2001), Карлос Бьянки (2000, 2003), Алекс Фергюсон (1999, 2008), Хосеп Гвардиола (2009, 2011), Карло Анчелотти (2007, 2014) и теперь Зинедин Зидан (2017, 2018).

Напомним, что ранее был опубликован список лучших тренеров национальных сборных 2018 года, но Андрея Шевченко среди 13-ти специалистов не оказалось.