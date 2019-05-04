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Лучший бомбардир ЧУ назвал игрока "Львова", который сегодня может забить "Шахтеру" в Харькове

4 мая, 11:51

По мнению Шищенко, если "горняки" и пропустят, то со стандарта. А опасаться больше всего им стоит защитника Адамюка

Сергей Шищенко. Фото ФК "Николаев"
Сергей Шищенко. Фото ФК "Николаев".

В субботу, 4 мая, на ОСК "Металлист" в Харькове лидер чемпионата Украины "Шахтер" сыграет против ФК "Львов". Перед этим поединком лучший бомбардир ЧУ-2002 Сергей Шищенко назвал игрока львовской команды, который, на его взгляд, имеет самые высокие шансы прервать "сухую" серию "горняков" в Премьер-лиге. Напомним, она длится уже более 800 минут.

"Если "Львов" сможет забить, то это, скорее всего, будет гол со стандарта, – заявил Сергей Шищенко. – У них есть Адамюк, этот футболист прекрасно играет при стандартных положениях и забивает голы. Безусловно "Львову" будет очень тяжело в этом матче, но это футбол и все возможно. Но если "Львов" сможет распечатать ворота "горняков", то, я думаю, это все-таки со стандарта будет".

В составах обеих команд – как и "Шахтера", так и "Львова" – выступает много бразильцев. Стоит ли ждать сегодня в Харькове бразильской феерии на поле? "Со стороны "Шахтера", думаю, да, а вот со стороны "Львова" – трудно сказать, – говорит Сергей Шищенко. – "Горняки" точно будут доминировать на поле, а вот как себя будут вести игроки львовской команды, сложно предугадать. Класс футболистов "Шахтера" выше, чем у их соперника, поэтому "Львову" будет очень непросто зацепиться хотя бы за одно очко в этом матче".

Напомним, накануне противостояния в Харькове экс-тренер "Львова" Жилмар в разговоре с "Сегодня" выразил уверенность, что у лучшего бомбардира "горожан" Бруно будут шансы забить своей, возможно, будущей команде – "Шахтеру".

Также сообщалось, что Украина выиграла дело по натурализации форварда "Шахтера" Жуниора Мораеса: Португалия и Люксембург оказались в пролете. Таким образом наша сборная остается лидером своей отборочной группы к Евро-2020.

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Тег чемпионат Украины, Шахтер Донецк, ФК Львов, Сергей Шищенко

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