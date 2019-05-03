Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,56
29,78
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Украина выиграла дело Мораеса: Португалия и Люксембург – в пролете

3 мая, 10:37

Никаких технарей – в Европейском футбольном союзе приняли сторону ФФУ. Наша сборная остается лидером группы

Жуниор Мораес
Жуниор Мораес. Фото: ФФУ

Контрольно-дисциплинарный орган УЕФА подтвердил правомерность выступлений натурализованного бразильца Жуниора Мораеса за сборную Украины в матчах отбора Евро-2020 с Португалией (0:0) и Люксембургом (2:1). Об этом сообщил президент ФФУ Андрей Павелко на своей странице в Facebook. Таким образом команда Андрея Шевченко сохранила добытые на старте квалификации четыре очка, а с ними и статус лидера своей отборочной группы.

"Это победа Мораеса и всего украинского футбола! Мы всегда будем до последнего защищать национальную сборную и ее игроков – настоящих патриотов Украины, и в УЕФА, и в ФИФА. А Жуниор уже доказал, что является ее патриотом, – заявил Андрей Павелко. – Ведь в то время, когда немало футболистов после начала войны на Донбассе покинули Украину, Мораес остался верен нашей стране, выбрав ее новой родиной для своей семьи и сделав сознательный гражданский выбор в пользу нашего государства. Таким образом Жуниор продемонстрировал хороший пример патриотизма для молодого поколения и будущих игроков национальной сборной. Браво Мораес! Искренне желаю футболисту успехов и забитых голов за главную команду Украины".

Напомним, настаивая на неправомерном участии экс-бразильца Мораеса в матчах сборной Украины, Португалия и Люксембург требовали засчитать нашей команде технические поражения. Европейский футбольный союз, расследовав информацию о возможном нарушении во время натурализации бразильца, принял сторону ФФУ.

Напомним, в последнее время у Жуниора Мораеса сбился прицел. Нападающий не смог забить два кряду пенальти в матчах за "Шахтер" в чемпионате Украины.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег УЕФА, Сборная Украины, Шахтер Донецк, ФФУ, Евро-2020

Вы сейчас просматриваете новость " Украина выиграла дело Мораеса: Португалия и Люксембург – в пролете". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мирон Маркевич: "Это правильно, что "Шахтер" станет самым титулованным клубом Украины"

1 мая, 14:16

Бывший тренер сборной Украины считает, что сегодня у "Шахтера" нет конкурентов в чемпионате Украины

Лучший вратарь Украины рассказал о рекордных призовых в своей карьере

30 апреля, 10:38

За лето 2006 года, проведенное в двух сборных, Андрея Пятов сумел заработать себе на квартиру и машину

Что произойдет, если есть по 2 банана каждый день

Определен признак приближающейся преждевременной смерти

Политолог: почему Зеленский поставит Путина в неудобное положение

Прекрасная чемпионка Европы по дзюдо - украинка Дарья Билодид

В Киеве под Воздухофлотским мостом произошел пожар, есть жертвы

MARUV щеголяла в вульгарных нарядах на концерте в России

В сети показали печальные фото детского концерта в Крыму

"Беспрецедентный шаг": цель кораблей НАТО в Черном море

Диетолог назвала самый полезный суп

Не смотри: о чем лучше не знать мужчине

10 забытых звездных пар из 90-х. Какими же хорошенькими они были

Прекрасные советские актрисы, чья жизнь пошла под откос

"Что не так?": агент самого дорогого игрока "Динамо" "наехал" на Хацкевича

Вчера, 12:17

Представитель Супряги заявил, что коуч киевлян скорее поставит в атаку вратаря Бойко, чем нападающего за 6,5 млн евро

Нокаут в исполнении Ломаченко признали лучшим в мировом боксе

Вчера, 09:25

"Со мной такое случилось впервые", – описывал свои ощущения после избиения Хайтеком британец Энтони Кролла

"Барселона" разгромила "Ливерпуль" в полуфинале Лиги чемпионов

1 мая, 23:59

Испанцы забили три гола дома и через неделю поедут в Англию оформлять выход в финал

"Аякс" на выезде обыграл "Тоттенхэм" в полуфинале Лиги чемпионов

30 апреля, 23:59

Голландский клуб продолжает побеждать именитых соперников в Лиге чемпионов

Свитолина приняла соблазнительную позу, чтобы назвать свое второе имя

30 апреля, 12:41

Лучшая украинская теннисистка прокачивает мышцы перед возвращением на корт

Кардиологи изменили нормы артериального давления

Польза ходьбы: Сколько надо ходить шагов в день?

Фредди Меркьюри: факты, которые вы могли не знать