Лучший клуб мира сыграл первый матч после карантина: "Ливерпулю" не дали стать чемпионом "ириски"

В дебютном поединке после 106-дневной паузы команда Юргена Клоппа сыграла 0:0 с "Эвертоном"

"Ливерпуль" потерял шанс досрочно оформить чемпионство Англии. Для этого команде Юргена Клоппа нужно было в воскресенье вечером обыграть в мерсисайдском дерби "Эвертон" на его поле и ждать, что в понедельник "Манчестер Сити" не сможет одолеть "Бернли". Однако со своей задачей "Ливерпуль" не справился, сыграв с "Эвертоном" вничью 0:0. Онлайн-трансляция матча "Эвертон" – "Ливерпуль" 0:0 была доступна на нашем сайте.

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Коронавирусная пауза длиной 106 дней (!!!) сказалась на лучшем футбольном клубе мира. "Ливерпуль" не имел безоговорочного преимущества над "ирисками", что отразилось практически в равном соотношении ударов: лишь 10:9 в пользу "красных". При этом, не сумев ни разу поразить ворота "Эвертона", команда Юргена Клоппа еще и потеряла из-за травм двух своих футболистов – Милнера и Матипа, которые из-за полученных по ходу поединка повреждений были вынуждены досрочно покинуть поле.

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Эвертон – Ливерпуль – 0:0

Эвертон: Пикфорд – Коулман, Холгейт, Майкл Кин, Динь – Ивоби (Бернард, 88), Гомеш, Дэвис, Гордон (Сигурдссон, 60) – Ришарлисон, Калверт-Льюин (Мойзе Кин, 90+3)

Ливерпуль: Алиссон – Александер-Арнольд, Матип (Ловрен, 74), ван Дейк, Милнер (Гомес, 43) – Кейта (Вейналдум, 65), Фабиньо, Хендерсон – Минамино (Окслейд-Чемберлен, 46), Фирмино (Ориги, 65), Мане

Предупреждения: Майкл Кин, Динь – Милнер, Ориги

Статистика матча Эвертон – Ливерпуль (0:0)

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"Эвертон" vs "Ливерпуль" / Фото: Reuters

Турнирная таблица чемпионата Англии

После ничьей с "Эвертоном" (0:0) "Ливерпуль" попытается забронировать себе титул в домашнем матче с "Кристал Пэласом", который состоится при пустых трибунах стадиона "Энфилд" 24 июня.

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