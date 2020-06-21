Українська
$ 26,76
30,06
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

"Я тут один в маске, один в перчатках. Как инопланетянин": Клопп наехал на тех, кто ходит без защиты

21 июня, 19:46

Олег Люлька Олег Люлька

Главный тренер "Ливерпуля" рассказал, почему Германия быстрее Англии справилась с пандемией

Немецкий тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп высказал мнение, почему Германия быстрее возвращается к нормальной жизни после пандемии коронавируса, чем Англия. При этом знаменитый специалист рассказал, как долго он сам планирует еще носить маску.

Реклама

Читайте также: Онлайн матча "Эвертон" – "Ливерпуль": трансляция ключевой битвы чемпионата Англии

"Я лично не понимаю, почему мы начали носить маски в закрытых помещениях, таких как магазины, 15 июня, когда другие страны делали это пять или шесть недель назад. Можно спорить о том, имеет ли смысл их носить, но во всех странах, которые начали носить маски раньше, число пострадавших меньше, чем здесь, в Англии. Это правда. Если вы захотите войти в магазин в Германии без маски, то вам не разрешат войти. С маской для лица вы должны заходить во все магазины, в парикмахерскую, куда угодно. Иногда люди в магазине носят еще большую защиту, такую как экран. Когда я приезжаю на заправку здесь, в Англии, я один в маске, и я единственный в перчатках, и я чувствую себя инопланетянином", – отметил Юрген Клопп.

Тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп

Тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп / Фото: Reuters

"Но я не перестану делать это, пока кто-нибудь не скажет мне, что пандемия окончена", – добавил главный тренер "Ливерпуля".

Читайте также: "Эвертон" – "Ливерпуль": где смотреть финишную прямую "красных" в чемпионате Англии

Реклама

Ранее мы писали, что карантин пошел на пользу Юргену Клоппу: наставник "Ливерпуля" справился с непостижимой задачей – научился завязывать галстук.

Смотрите, как "Ливерпуль" Клоппа вылетел из Лиги чемпионов

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

тренер маска чемпионат Англии Ливерпуль Юрген Клопп коронавирус

Источник: The Daily Mail

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Прирожденная бандитка": жена футболиста стала популярнее мужа благодаря откровенным фотоФутбол
Футболистка-лесбиянка унизила мужчину на поле: финт блондинки собрал миллионы просмотров
Футболистка-лесбиянка унизила мужчину на поле: финт блондинки собрал миллионы просмотровФутбол
"Где я мог заразиться?": в России коронавирус впервые выявлен у футбольного арбитраФутбол
"Пора уже заканчивать эту ерунду между Украиной и Россией": скандальный футболист заговорил о примиренииФутбол
Сексуальное фото без лиц: жена бывшего игрока
Сексуальное фото без лиц: жена бывшего игрока "Динамо" поделилась откровенным кадромФутбол
Свадьба с фейерверком и намеком: самый дорогой футболист
Свадьба с фейерверком и намеком: самый дорогой футболист "Шахтера" женился на невероятной красоткеФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять