"Я тут один в маске, один в перчатках. Как инопланетянин": Клопп наехал на тех, кто ходит без защиты

Немецкий тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп высказал мнение, почему Германия быстрее возвращается к нормальной жизни после пандемии коронавируса, чем Англия. При этом знаменитый специалист рассказал, как долго он сам планирует еще носить маску.

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"Я лично не понимаю, почему мы начали носить маски в закрытых помещениях, таких как магазины, 15 июня, когда другие страны делали это пять или шесть недель назад. Можно спорить о том, имеет ли смысл их носить, но во всех странах, которые начали носить маски раньше, число пострадавших меньше, чем здесь, в Англии. Это правда. Если вы захотите войти в магазин в Германии без маски, то вам не разрешат войти. С маской для лица вы должны заходить во все магазины, в парикмахерскую, куда угодно. Иногда люди в магазине носят еще большую защиту, такую как экран. Когда я приезжаю на заправку здесь, в Англии, я один в маске, и я единственный в перчатках, и я чувствую себя инопланетянином", – отметил Юрген Клопп.