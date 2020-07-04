Українська
$ 27,18
30,66
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Лучший тренер современности Юрген Клопп не намерен никого тренировать после "Ливерпуля"

4 июля, 13:44

Александр Трикиша Александр Трикиша

Немецкий тренер не собирается тренировать до глубокой старости

Новоиспеченный чемпион Англии Юрген Клопп ошарашил признанием о завершении карьеры. Главный тренер "Ливерпуля" заявил, что не намерен тренировать после того, как завершиться его контракт с мерсисайдцами в 2024 году. Об этом Клопп рассказал в интервью Daily Mirror, где его сравнили с наставником "Кристал Пэлас" Харри Реднапом, которому скоро стукнет 73 года.

"Я не вижу себя тренером в таком возрасте. Когда я стал тренером в 33 года, то подумал: "Хорошо, сейчас начинаются насыщенные 25 лет".

Я проработал семь с половиной лет в "Майнце", семь – в Дортмунде, а в 2024 году, когда закончится контракт с "Ливерпулем", будет 23 с половиной. После этого у меня нет планов тренировать", – признался Клопп.

Реклама

Кстати, ранее мы писали, что Клопп может в любой момент покинуть "Ливерпуль": обнародован сенсационный пункт его контракта. Юргену разрешено в одностороннем порядке разорвать соглашение с "красными", если он захочет назад в Бундеслигу.

Клопп вместе с дортмундской "Боруссией" дважды становился чемпионом Германии, выигрывал Кубок и дважды – Суперкубок страны, а также играл в финале Лиги чемпионов.

С "Ливерпулем" немец выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира, а в этом сезоне впервые за 30 лет привел команду к победе в чемпионате Англии. Также мерсисайдцы с Клоппом по разу проиграли в финалах Лиги Европы и Лиги чемпионов.

Матчи чемпионата Англии смотрите на сайте Oll.tv.

Реклама

Смотрите, как "Ливерпуль" вылетел из Лиги чемпионов:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

тренер Ливерпуль Юрген Клопп

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Результаты 32-го тура чемпионата Англии:
Результаты 32-го тура чемпионата Англии: "Манчестер Сити" больно бьет "Ливерпуль"Футбол
Супергол пяткой Цыганкова, ужас Каргбо и сенсация от Чернигова: обзор матча-триллера
Супергол пяткой Цыганкова, ужас Каргбо и сенсация от Чернигова: обзор матча-триллера "Десна" – "Динамо"Футбол
Подписчики в недоумении: что красивее, купальник или тело жены футболиста
Подписчики в недоумении: что красивее, купальник или тело жены футболиста "Динамо"Футбол
Минздрав советует перенести финал Кубка Украины из Львова: УАФ собирает экстренное совещание
Минздрав советует перенести финал Кубка Украины из Львова: УАФ собирает экстренное совещаниеФутбол
У
У "Шахтера" новый дизайн клубного автобуса: смотрите фото машины чемпионовЧУ по футболу
Одноклубник Роналду расплакался на вечеринке по случаю перехода к Месси: появилось видео
Одноклубник Роналду расплакался на вечеринке по случаю перехода к Месси: появилось видеоФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять