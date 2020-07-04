Лучший тренер современности Юрген Клопп не намерен никого тренировать после "Ливерпуля"

Новоиспеченный чемпион Англии Юрген Клопп ошарашил признанием о завершении карьеры. Главный тренер "Ливерпуля" заявил, что не намерен тренировать после того, как завершиться его контракт с мерсисайдцами в 2024 году. Об этом Клопп рассказал в интервью Daily Mirror, где его сравнили с наставником "Кристал Пэлас" Харри Реднапом, которому скоро стукнет 73 года.

"Я не вижу себя тренером в таком возрасте. Когда я стал тренером в 33 года, то подумал: "Хорошо, сейчас начинаются насыщенные 25 лет". Я проработал семь с половиной лет в "Майнце", семь – в Дортмунде, а в 2024 году, когда закончится контракт с "Ливерпулем", будет 23 с половиной. После этого у меня нет планов тренировать", – признался Клопп.

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Кстати, ранее мы писали, что Клопп может в любой момент покинуть "Ливерпуль": обнародован сенсационный пункт его контракта. Юргену разрешено в одностороннем порядке разорвать соглашение с "красными", если он захочет назад в Бундеслигу.

Клопп вместе с дортмундской "Боруссией" дважды становился чемпионом Германии, выигрывал Кубок и дважды – Суперкубок страны, а также играл в финале Лиги чемпионов.

С "Ливерпулем" немец выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира, а в этом сезоне впервые за 30 лет привел команду к победе в чемпионате Англии. Также мерсисайдцы с Клоппом по разу проиграли в финалах Лиги Европы и Лиги чемпионов.

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Смотрите, как "Ливерпуль" вылетел из Лиги чемпионов:

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