Лучший украинец в Бельгии подарил себе на день рождения разгром экс-звезды "Динамо"

Руслан Малиновский сделал еще один шаг к чемпионскому титулу с "Генком", забив в ворота команды Мбокани

Руслан Малиновский. Фото: Getty Images

Украинец Руслан Малиновский сметает всех на своем пути к чемпионству Бельгии. В очередном туре бельгийского первенства "Генк" украинского полузащитника на своем поле разгромил "Антверпен" бывшей звезды киевского "Динамо" Дьюмерси Мбокани со счетом 4:0. Руслан Малиновский, проведя на поле 66 минут, снова отличился голом – на 25-й минуте он открыл счет, реализовав пенальти уходящим от вратаря ударом своей супер-левой ногой. Это уже 16-й гол украинца в нынешнем сезоне, также на его счету 15 ассистов в 49 матчах. При этом без результативных действий Малиновского не обходится ни один из пяти последних поединков "Генка".

Видео гола Руслана Малиновского

Отметим, что, забив в ворота команды Мбокани, Руслан Малиновский сделал себе отличный подарок на день рождения. Сегодня полузащитнику сборной Украины исполняется 26 лет. "Я просто скажу, как сильно я люблю тебя!!! С Днем рождения, мой родной. Пусть у нас все будет хорошо", – написала по этому поводу в Instagram жена Руслана Малиновского Роксана.

"Генк" – "Антверпен" – 4:0

Голы: Малиновский, 25 пен, Самата, 55, Ито, 57, Хейнен, 90+1 пен

"Генк": Вукович – Мехле, Айду, Деваст (Сайгерс, 89), Уронен – Берге, Малиновский (Воутерс, 66), Хейнен – Ито, Самата (Гано, 83), Троссард.

"Антверпен": Болат – Ятабаре, Арсланагич, ван Дамм, Жуклеро – Родригес (Болинги, 77), Харун, Симау (Рэфаелов, 67), Говеа, Баби (Овусу, 63) – Мбокани.

Как сообщалось ранее, украинец за 10 миллионов Руслан Малиновский евро может стать лучшим футболистом Бельгии. Помешать нашему полузащитнику "Генка" может его бывший одноклубник, перебравшийся в Канаду. Победителя назовут на гала-концерте 6 мая.

Также сообщалось, что вскрылись звездные причуды самого дорогого игрока "Динамо". Валерий Лучкевич рассказал о том, как филонит в Бельгии экс-звезда киевлян Дьемерси Мбокани.

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