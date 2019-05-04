Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,56
29,78
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Лучший украинец в Бельгии подарил себе на день рождения разгром экс-звезды "Динамо"

4 мая, 11:26

Руслан Малиновский сделал еще один шаг к чемпионскому титулу с "Генком", забив в ворота команды Мбокани

Руслан Малиновский
Руслан Малиновский. Фото: Getty Images

Украинец Руслан Малиновский сметает всех на своем пути к чемпионству Бельгии. В очередном туре бельгийского первенства "Генк" украинского полузащитника на своем поле разгромил "Антверпен" бывшей звезды киевского "Динамо" Дьюмерси Мбокани со счетом 4:0. Руслан Малиновский, проведя на поле 66 минут, снова отличился голом – на 25-й минуте он открыл счет, реализовав пенальти уходящим от вратаря ударом своей супер-левой ногой. Это уже 16-й гол украинца в нынешнем сезоне, также на его счету 15 ассистов в 49 матчах. При этом без результативных действий Малиновского не обходится ни один из пяти последних поединков "Генка".

Видео гола Руслана Малиновского

Отметим, что, забив в ворота команды Мбокани, Руслан Малиновский сделал себе отличный подарок на день рождения. Сегодня полузащитнику сборной Украины исполняется 26 лет. "Я просто скажу, как сильно я люблю тебя!!! С Днем рождения, мой родной. Пусть у нас все будет хорошо", – написала по этому поводу в Instagram жена Руслана Малиновского Роксана.

"Генк" – "Антверпен" – 4:0

Голы: Малиновский, 25 пен, Самата, 55, Ито, 57, Хейнен, 90+1 пен

"Генк": Вукович – Мехле, Айду, Деваст (Сайгерс, 89), Уронен – Берге, Малиновский (Воутерс, 66), Хейнен – Ито, Самата (Гано, 83), Троссард.

"Антверпен": Болат – Ятабаре, Арсланагич, ван Дамм, Жуклеро – Родригес (Болинги, 77), Харун, Симау (Рэфаелов, 67), Говеа, Баби (Овусу, 63) – Мбокани.

Как сообщалось ранее, украинец за 10 миллионов Руслан Малиновский евро может стать лучшим футболистом Бельгии. Помешать нашему полузащитнику "Генка" может его бывший одноклубник, перебравшийся в Канаду. Победителя назовут на гала-концерте 6 мая.

Также сообщалось, что вскрылись звездные причуды самого дорогого игрока "Динамо". Валерий Лучкевич рассказал о том, как филонит в Бельгии экс-звезда киевлян Дьемерси Мбокани.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег чемпионат Бельгии, Генк, Дьемерси Мбокани, Руслан Малиновский, антверпен

Вы сейчас просматриваете новость " Лучший украинец в Бельгии подарил себе на день рождения разгром экс-звезды "Динамо"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Буйволы" биты: самая украинская команда Бельгии отдала победу в финале Кубка Бельгии

1 мая, 18:07

Клуб Яремчука, Безуса и Пластуна вел по ходу матча за титул, однако не смог удержать свое преимущество

"Андерлехту", в котором играет украинец Макаренко, присудили поражение 0:5 из-за фанатов

1 мая, 12:51

Гранду бельгийского футбола присудили поражение с разгромным счетом за срыв фанатами матча

Им 50+, а кто даст? Бабушки Инстаграма

Военный эксперт: Путину указали на серьезную ошибку с Украиной

Когда у человека наступает старость

Обильное питье: печальные последствия

"Герою парковки" в Киеве оставили резиновый сюрприз

5 мифов об уходе за кожей, которые могут навредить тебе

Желатин вместо мази: нетрадиционная помощь поврежденным суставам

15 самых нелепых нарядов за всю историю премии «Оскар»

Савченко пришла в Раду

Нганну на 28-й секунде нокаутировал Веласкеса

Настоящие имена отечественных звезд шоу-бизнеса

Прекрасные советские актрисы, чья жизнь пошла под откос

Такого мир еще не знал: стало известно об историческом рекорде 17-летней прыгуньи в высоту Ярославы Магучих

Сегодня, 09:30

Девушка из Украины стала самой молодой победительницей в истории Бриллиантовой лиги

"Что не так?": агент самого дорогого игрока "Динамо" "наехал" на Хацкевича

2 мая, 12:17

Представитель Супряги заявил, что коуч киевлян скорее поставит в атаку вратаря Бойко, чем нападающего за 6,5 млн евро

Нокаут в исполнении Ломаченко признали лучшим в мировом боксе

2 мая, 09:25

"Со мной такое случилось впервые", – описывал свои ощущения после избиения Хайтеком британец Энтони Кролла

"Барселона" разгромила "Ливерпуль" в полуфинале Лиги чемпионов

1 мая, 23:59

Испанцы забили три гола дома и через неделю поедут в Англию оформлять выход в финал

"Удар скорпиона": в Голландии повторили самый красивый гол в истории "Шахтера"

1 мая, 17:27

20-летний нападающий "Йонг Утрехта" забил в стиле экс-звезды "горняков" Франселино Матузалема

Четвертая революция: какие профессии исчезнут уже через 10 лет

Путин решил пойти по «китайскому сценарию» и ограничить рунет

Как привязанность к матери влияет на развитие детей