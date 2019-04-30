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Украинец за 10 миллионов евро может стать лучшим футболистом Бельгии

30 апреля, 11:23

Помешать нашему полузащитнику "Генка" может его бывший одноклубник, перебравшийся в Канаду

Руслан Малиновский
Руслан Малиновский. Фото: Getty Images

Полузащитник "Генка" и сборной Украины Руслан Малиновский, которого портал Transfermarkt оценивает в 10 миллионов евро, претендует на звание лучшего игрока сезона в чемпионате Бельгии. Профессиональная бельгийская футбольная лига назвала трех кандидатов: на приз претендует хавбек "Генка" Руслан Малиновский, игрок "Брюгге" Ханс Ванакен, а также испанский атакующий полузащитник "Генка" Алехандро Посуэло, который в марте подписал контракт с канадским "Торонто". Победителей назовут на гала-концерте 6 мая.

Отметим, что в нынешнем сезоне Малиновский провел за "Генк" 48 поединков, забил 15 голов и отдал 14 результативных передач. В начале апреля этот сезон для Руслана оказался под угрозой: Малиновский бутсой рассек сопернику лицо, за что был изгнан с поля поля. Полузащитнику сборной Украины грозила дисквалификация до лета, однако впоследствии его полностью оправдали. Сейчас Руслан с "Генком" уверенно лидирует в чемпионате Бельгии.

Ранее сообщалось, что знаменитый француз Тьерри Анри предложил свои услуги "Андерлехту", где играет украинец Евгений МакаренкоАнри был назначен главным тренером "Монако" в октябре прошлого года, однако спустя три месяца был уволен со своего поста после серии неудачных результатов.

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Тег Сборная Украины, чемпионат Бельгии, Генк, Руслан Малиновский

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Источники:

Сегодня|Спорт , isport.ua

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