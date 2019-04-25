Лучший украинский форвард "Динамо" рассказал, когда вернется в игру

С мая в распоряжении Александра Хацкевича наконец появится чистый нападающий

Артем Беседин. Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Нападающий "Динамо" Артем Беседин заявил о скором возвращении в строй. Эта новость не может не порадовать главного тренера киевлян Александра Хацкевича, команда которого не сумела нанести ни единого удара в створ ворот "Шахтера" в ключевом поединка чемпионата в среду (0:0). Наставник "Динамо" объяснял это следующим образом: "Мы играем практически весь сезон без нападающих. Без чистых нападающих. Нет и плеймейкера, "десятого номера". Может быть, в конце матча с "Шахтером" надо было свалиться на обычный навал, но нет у нас нападающего, который бы цеплялся за эти мячи".

"Мы с Франом Солем каждый день в зале, – рассказал о своем восстановлении Артем Беседин. – В последние 4-5 дней он уже бегает на поле. Что касается меня, то я уже прошел самое основное и с понедельника приступаю к работе в общей группе. Никакого дискомфорта нет, чувствую себя хорошо. Готов помогать команде в ближайших матчах где-то с мая месяца. Главное, что ахилл меня уже не тревожит".

При этом Беседин уточнил, как проходит адаптация в Киеве другого травмированного нападающего команды Франа Соля: "Он знает немного русский, что-то учит. Но в основном матерные слова".

Как сообщалось ранее, соперник киевлян в борьбе за "золото" ЧУ "Шахтер" на 210 дней потерял полузащитника сборной Бразилии. 21-летнему Майкону сделали операцию на коленях.

Также сообщалось, что Игорь Суркис признал поражение "Динамо" в чемпионской гонке. По итогам украинского классико, завершившегося вничью, президент столичного клуба заявил: "В плане интриги нужно было сегодня выигрывать. Для этого надо было проявить больше агрессии".

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