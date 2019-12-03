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Лучший вратарь мира – немецкий Рамзес из Нового Гамбурга

3 декабря, 09:34

Самый дорогой голкипер планеты бразилец Алисон получил свой "Золотой мяч"

Алисон - обладатель приза Льва Яшина

Алисон - обладатель приза Льва Яшина

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На вчерашней церемонии награждения "Золотым мячом" в Париже объявили и лучшего вратаря планеты. В этот раз сошлось, что самый дорогой футболист оказался и самым полезным, то есть, лучшим. Напомним, отстегнувший "Роме" 72,5 миллиона евро "Ливерпуль", сделал Алисона Рамзеса Бекера самым дорогим голкипером мира. Бразилец немецкого происхождения побил по этому показателю вратарский рекорд, который 17 лет удерживал легендарный итальянец Джанлуиджи Буффон. К слову, среди лучших был и один украинец – молодой вратарь Андрей Лунин.

Кроме кипера сборной Бразилии, на награду Льва Яшина претендовали: тер Штеген (Барселона), Ханданович (Интер), Эдерсон (Манчестер Сити), Нойер (Бавария), Льорис (Тоттенхэм), Онана (Аякс), Щенсны (Ювентус).

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Получая приз, 27-летний уроженец Нового Гамбурга – региона, населенного преимущественно выходцами из Германии, сказал:

"Честь быть здесь вместе с такими великими игроками, в том числе бомбардирами, которые устраивают мне трудную жизнь. Хочу поблагодарить свою жену и своих родителей, которые смотрят церемонию в Бразилии".

Вспомним, как "Ливерпуль" Алисона выиграл финальный матч Лиги чемпионов у "Тоттенхэма"

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