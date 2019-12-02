Единственный украинец на красной дорожке "Золотого мяча" в компании черно-белой спутницы

Андрей Лунин, который изначально претендовал на звание лучшего молодого футболиста 2019 года, пришел с девушкой

Андрей Лунин/Фото Faisal HQ

Сегодня в Париже в театре де Шателе прошла церемония награждения лучшего футболиста 2019 года от France Football – "Золотой мяч". Слухи, которые последние два дня ходила в СМИ, подтвердились – шестой раз лучшим признали нападающего "Барселоны" аргентинца Лионеля Месси.

Другой претендент на награду, португальский форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду, не прилетел на церемонию, видимо, узнав ее результаты. Украинцев среди номинантов не было, но без них на красной дорожке в Париже не обошлось. Вратарь "Реала" Андрей Лунин, который сейчас играет в аренде в испанском "Вальядолиде", пришел на награждение со своей девушкой Анастасия. Изначально 20-летний украинец претендовал на звание лучшего молодого футболиста планеты, но в финальную тройку не вошел.

Вратарь Андрей Лунин / Фото: Reuters Реклама

Сегодня в Украине прошло награждение "Футбольные звезды Украины", где Лунин претендовал на звание лучшего украинского легионера в Европы, но им стал полузащитник "МанСити" Александр Зинченко.

Ранее мы написали, что лучшим молодым игроком планеты стал голландец Маттейс де Лигт. 20-летний де Лигт стал обладателем Kopa Trophy. В тройку лучших игроков планеты также вошли Джейдон Санчо ("Боруссия" Дортмунд) и Жоау Феликс ("Бенфика"/"Атлетико"). Отметим, что Де Лигт в минувшем сезоне дошел с "Аяксом" до полуфинала Лиги чемпионов, а также выиграл чемпионат и Кубок Голландии. С голландской сборной он также дошел до финала Лиги наций.

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