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Лучший вратарь Украины рассказал о рекордных призовых в своей карьере

30 апреля, 10:38

За лето 2006 года, проведенное в двух сборных, Андрея Пятов сумел заработать себе на квартиру и машину

Андрей Пятов
Андрей Пятов. Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Голкипер донецкого "Шахтера" и сборной Украины Андрей Пятов рассказал о самых больших призовых в своей карьере. "Самые большие призовые? Когда я выиграл серебро на молодежном чемпионате Европы и сразу поехал на чемпионат мира в 2006-м. Нам дали… Так скажу, что смог купить квартиру и машину. Квартира в Полтаве. Сейчас сдаю ее", – рассказал 34-летний Андрей Пятов в эфире YouTube-канала "Зе Интервьюер". 

Напомним, на том молодежном чемпионате Европы 2006 года сборная Украины заняла второе место, в финале уступив команде Нидерландов. А на чемпионате мира-2006 Украина вышла в 1/4 финала, где проиграла будущему чемпиону – команде Италии.

В нынешнем чемпионате Украины "Шахтер" Андрея Пятова практически обеспечил себе золото, на шесть туров до финиша опережая "Динамо" на семь очков. А в финале Кубка страны "горняков" 15 мая в Запорожье ждет матч с сенсацией розыгрыша – перволиговым "Ингульцом". Как сообщалось ранее, команде из райцентра озвучили солидные премиальные в случае победы над "Шахтером". Босс клуба из Петрово готов заплатить своим футболистам 10 миллионов гривен.

Также сообщалось, что билеты на финал Кубка Украины продаются от 50 гривен. Продажа пропусков на игру происходит только по паспортам.

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Тег Сборная Украины, Шахтер Донецк, Андрей Пятов

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Championat.ru

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