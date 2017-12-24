Луис Суарес забил юбилейный гол в карьере

Уругвайский форвард за карьеру уже сменил пять клубов

В матче 17-го тура чемпионата Испании "Барселона" разгромила "Реал" со счетом 3:0 на "Сантьяго Бернабеу".

Первый мяч в этой встрече на счету уругвайского нападающего Луиса Суареса. Еще по голу забили Лионель Месси и Алеиш Видаль.

Этот гол стал для уругвайского форварда 400-м в его карьере. Голы 30-летнего форварда распределились следующим образом: "Барселона" (131 гол), "Аякс" (111), "Ливерпуль" (82), сборная Уругвая (49), "Гронинген" (15) и "Насьональ" (12).

После разгрома от "Барселоны" наставник "Реала" Зинедин Зидан заявил, что игрокам "Реала" нужно насладиться временем с семьями. Француз считает, что его команде пока рано опускать руки. После отпуска они с новыми силами включаться в борьбу за золотые медали чемпионата Испании. Сейчас каталонцы опережают "сливочных" на 14 очков.

Напомним, что неделю назад "Реал" во второй раз подряд выиграл клубный чемпионат мира. В финале турнира, который проходил в ОАЭ, "Королевский клуб" обыграл бразильский "Гремио". Единственный гол в в матче забил Криштиану Роналду.