Зидан после разгрома от "Барселоны" заявил, что игрокам "Реала" нужно насладиться временем с семьями

"Реал" в субботу на своем поле проиграл "Барселоне" со счетом 0:3 в матче 17-го тура чемпионата Испании.

Главный тренер мадридского футбольного клуба "Реал" Зинедин Зидан считает, что в его команде ничего менять не нужно.

"Мы допустили ошибку и плохо сыграли в обороне, а на этом уровне это очень важный момент. Мы не собираемся сходить с ума. Это очень тяжелое поражение, но нет необходимости что-либо менять", – сказал Зидан.

Зидан заявил, что его команда не собирается выбрасывать белый флаг в борьбе за чемпионский титул, несмотря на то что отставание от лидирующего в Примере каталонского клуба теперь составляет 14 очков.

"Мы никогда не сдадимся. Сейчас нам надо уйти на выходные и не думать об этом, нам надо насладиться временем с семьей, а потом вернуться обратно. Ничего еще не закончено", – считает Зидан.

Фото и обзор матча "Реал" – "Барселона" – 0:3 – в составе каталонцев забивали Суарес, Месси и Видаль.

Реакция тренера "Барселоны"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде после победы над мадридским "Реалом" заявил, что его команда еще не обеспечила себе победу в чемпионате Испании.

"Еще даже не прошла половина чемпионата. Мы даже не добрались до середины сезона. Еще много всего впереди. У нас есть небольшой отрыв, но это еще ничего не значит, еще не все решено ", – сказал Вальверде.

"Это была тяжелая игра. Во втором тайме мы взяли все под свой контроль. Даже при счете 2:0 мы не считали, что уже выиграли. У "Реала" было даже больше моментов, когда они остались вдесятером, чем когда они играли в полном составе", – отметил тренер.

Напомним, что неделю назад "Реал" во второй раз подряд выиграл клубный чемпионат мира.