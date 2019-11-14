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Лунин и Шахов в старте Украины на матч с Эстонией

14 ноября, 18:02

Поединок пройдет в Запорожье

Андрей Лунин

Андрей Лунин / Фото: Instagram

Сегодня, 14 ноября, сборная Украины сыграет в товарищеском матче с Эстонией. Стал известен состав команды на поединок, который пройдет в Запорожье. Мы проведем онлайн матча Украина – Эстония с яркими фото и видео голов.

Украина: Лунин – Соболь, Матвиенко, Пластун, Болбат – Сидорчук, Шахов, Коваленко – Цыганков, Ярмоленко – Беседин.

Запасные: Пятов, Панькив, Шепелев, Шабанов, Швед, Яремчук, Коноплянка, Иванисеня, Буяльский, Миколенко, Безус, Караваев.

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Перед сентябрьским матчем Украина – Португалия в Киеве игроков нашей команды зарядили божественным исполнением гимна Украины в исполнении хора Веревки и 70 тысяч зрителей на трибунах. 125 человек из Национального хора имени Григория Веревки так спели, что футболисты просто не имели права проиграть.

Смотрите, как в сентябре сборная Украины разобрала на запчасти другую балтийскую команду – Литву. Тогда подопечные Шевченко выиграли со счетом 3:0.

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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товарищеский матч Сборная Украины сборная Эстонии

Источник: ФФУ

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