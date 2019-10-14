70 тысяч и хор Веревки: божественное исполнение гимна Украины перед Португалией

Перед началом матча Украина – Португалия в отборе на чемпионат Европы 2020 года, который в эти минуты проходит в НСК "Олимпийский" в Киеве, гимн Украины исполнил Национальный хор имени Григория Веревки в составе 125-ти человек, а подпевали им наши футболисты и 70 тысяч зрителей на трибунах, держащие в руках специально подготовленные флаги Украины. Украина – Португалия онлайн есть на нашем сайте.

Украина – Португалия: видео голов и лучших моментов отборочного матча Евро-2020

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После такого заряда энергии наши футболисты просто не могли не выстрелить – уже на шестой минуте Роман Яремчук отказался первым на добивании во время углового и открыл счет в матче. А спустя 20 минут Андрей Ярмоленко удвоил преимущество команды Андрея Шевченко. Ранее мы писали, что Ярмоленко забил первый гол в составе сборной Украины за 400 дней – игрок "Вест Хэма" пропустил практически год из-за серьезной травмы.

Напомним, что перед матчем Украина – Литва (2:0) в Харькове несколько дней назад гимн Украины исполнил популярный певец DZIDZIO (Михаил Хома). Волнующее исполнение гимна обсуждали не меньше, чем саму победу команды Шевченко и сразу же окрестили фартовым.

Гимн Украины в исполнении DZIDZIO Видео: телеканал "Украина"

Кстати, DZIDZIO не единственный, кто наделал шуму своим исполнением гимна. Вчера украинский боксер Александр Усик одержал дебютную победу в супертяжелом весе, победив американца Чазза Уизерспуна в Чикаго. После боя команда Усика устроила праздничный ужин, перед которым боксер вместе с присутствующими исполнили гимн Украины.

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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