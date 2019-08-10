Лунин может уйти из "Реала" в другой чемпионат

Андрей Лунин / Фото: Instagram

Итальянский "Милан" хочет подписать украинского голкипера "Реала" Андрея Лунина. Как сообщает MilanNews.it, "нерадзурри" находятся в поисках вратаря, который заменил бы Джанлуиджи Доннаруму, если тот все же перейдет в "Пари Сен-Жермен".

Украинский голкипер Андрей Лунин получил номер в "Реале"

Миланцы желают выручить за молодого вратаря не менее 50 миллионов евро, без каких-либо обменов. В случае если Доннарумма все же уйдет из клуба, у селекционной службы "Милана" уже есть несколько кандидатур на его замену.

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В списке возможных вариантов оказались Андрей Лунин, его одноклубник Кейлор Навас и Маттиа Перин из "Ювентуса".

Ранее главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал будущее в клубе украинского вратаря Андрея Лунина. По его словам, ситуация с игроком разрешится после прибытия команды в Мадрид.

Отметим, что новый сезон в чемпионате Испании "Реал" начнет выездным матчем против "Сельты" 17 августа.

А вот так украинский кипер Андрей Лунин работает на тренировках команды:

Сейвы в исполнении Лунина. Instagram игрока

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