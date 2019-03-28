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Королевская закупка: Зидану на летние трансферы выделят полмиллиарда евро

Сегодня, 15:25

Испанский клуб намерен приобрести Килиана Мбаппе, Эдена Азара, Поля Погба и Садио Мане

Зинедин Зидан
Зинедин Зидан. Фото: AFP
Королевская закупка: Зидану на летние трансферы выделят полмиллиарда евро //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/cca/ec7/5c9ccaec75a6a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/cca/ec7/5c9ccaec75a6a.jpg Футбол Испанский клуб намерен приобрести Килиана Мбаппе, Эдена Азара, Поля Погба и Садио Мане

Мадридский "Реал" планирует потратить на усиление команды полмиллиарда евро в летнее трансферное окно. Среди потенциальных новичков королевского клуба называются форвард Килиан Мбаппе из "ПСЖ", полузащитник "Челси" Эден Азар, хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба, нападающий "Ливерпуля" Садио Мане и несколько других имен.

Напомним, что в марте на пост главного тренера "Реала" вернулся Зинедин Зидан. По некоторым сообщениям, одним из условий француза при возвращении было разрешение на масштабную трансферную кампанию.

"Реал" занимает в чемпионате Испании третье место, отставая от лидирующей "Барселоны" на 12 очков. Также команда вылетела из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, проиграв "Аяксу" (2:1, 1:4).

Ранее мы писали, что чемпион мира Гризманн готов на понижение зарплаты ради перехода в "Барселону". По сведениям СМИ, каталонский клуб передумал покупать француза.

Также "Сегодня" писали, что "Бавария" купила чемпиона мира за рекордную сумму и сразу отправила новичка под скальпель. Чемпион мира 2018 года Люка Эрнандес вернется на поле только в следующем сезоне.

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Тег чемпионат Испании, Реал Мадрид, Зинедин Зидан

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