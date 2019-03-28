Королевская закупка: Зидану на летние трансферы выделят полмиллиарда евро
Испанский клуб намерен приобрести Килиана Мбаппе, Эдена Азара, Поля Погба и Садио Мане
Мадридский "Реал" планирует потратить на усиление команды полмиллиарда евро в летнее трансферное окно. Среди потенциальных новичков королевского клуба называются форвард Килиан Мбаппе из "ПСЖ", полузащитник "Челси" Эден Азар, хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба, нападающий "Ливерпуля" Садио Мане и несколько других имен.
Напомним, что в марте на пост главного тренера "Реала" вернулся Зинедин Зидан. По некоторым сообщениям, одним из условий француза при возвращении было разрешение на масштабную трансферную кампанию.
"Реал" занимает в чемпионате Испании третье место, отставая от лидирующей "Барселоны" на 12 очков. Также команда вылетела из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, проиграв "Аяксу" (2:1, 1:4).
Ранее мы писали, что чемпион мира Гризманн готов на понижение зарплаты ради перехода в "Барселону". По сведениям СМИ, каталонский клуб передумал покупать француза.
Также "Сегодня" писали, что "Бавария" купила чемпиона мира за рекордную сумму и сразу отправила новичка под скальпель. Чемпион мира 2018 года Люка Эрнандес вернется на поле только в следующем сезоне.
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