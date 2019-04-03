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"Не человек, а пантера": Лунин восхитил своими сейвами на тренировке "Леганеса"

Сегодня, 04:00

Поклонники украинца называют его стеной и клянут на чем свет стоит тренера Андрея

Андрей Лунин
Андрей Лунин. Фото: Instagram
"Не человек, а пантера": Лунин восхитил своими сейвами на тренировке "Леганеса" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/3cb/aae/5ca3cbaae8a39.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/3cb/aae/5ca3cbaae8a39.png Футбол Поклонники украинца называют его стеной и клянут на чем свет стоит тренера Андрея

Украинский вратарь "Леганеса" Андрей Лунин даже без стабильной игровой практики пребывает в потрясающей форме. Это подтверждает видео тренировки "огурцов", во время которой Лунин совершает невероятные сейвы – отбивает удары в упор, достает мяч из-под перекладины после мощнейших выстрелов издалека и очень уверенно играет на выходах, выбивая мяч в поле в прыжке кулаком.

Сам себя не похвалишь – никто не похвалит. Андрей Лунин не стал скромничать и выложил видео своих чудес на тренировке "Леганеса" в Instagram. Не прошел мимо этого видео бывший партнер Лунина по сборной Украины Евгений Селезнев. "Пантера", – краткий, но емкий комментарий под видео оставил Селезнев. Более многословными были болельщики Лунина и мадридского "Реала", которому принадлежит "Реал". Если бы эти отзывы прочитал тренер "Леганеса"  Маурисио Пеллегрино, по большим праздникам выпускающий Лунина на поле, то узнал бы о себе много нового.

  • "Вот настоящая стена Мадрида"
  • "Лучше, чем Куртуа"
  • Vamos Lunin!
  • "Когда хочешь в основу, а тренер м...к не ставит"

INSTAGRAM (@lunin_andrey)

Ранее Лунина расхваливали одноклубники после отбитого пенальти в игре с "Атлетико". "Я вижу, как он тренируется каждый день. Он приходит первым и уходит последним. Андрей тренируется на час дольше, чем все остальные", – заявил капитан "Леганеса" Рубен Перес.

В то же время сообщалось, что один из вратарей "Реала" Лука Зидан, который мог стать конкурентом Лунина в Королевском клубе, решил не продлевать контракт со "сливочными". Его ждут в "Базеле".

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Тег Реал Мадрид, Андрей Лунин

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Сегодня|Спорт

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