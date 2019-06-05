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Лунин произвел ВАУ-эффект на первой же тренировке в главной сборной Украины

5 июня, 14:59

Голкипер "Реала", прибывший в лагерь команды Андрея Шевченко, "тащит" там просто невероятные мячи

Андрей Лунин
Андрей Лунин. Фото: Instagram

Принадлежащий мадридскому "Реалу" вратарь Андрей Лунин произвел ВАУ-эффект на первой же тренировке после прибытия в лагерь главной сборной Украины. В сети появилось видео, как 20-летний кипер мастерски отбивает сложные удары своих партнеров, доставая мячи из-под штанги и перекладины. "Здорово, Андрюшка!" – звучит закадровый голос после первого сейва в исполнении Лунина. "Вау! Вау!" – это были уже восторженные отзывы после сейва номер два.


Андрей Лунин и его сейвы в сборной. Instagram игрока

Как мы писали ранее, Шева лишил Лунина шансов доиграть до "золота" чемпионата мира: вратарь сказал все, что думает по этому поводу. Голкипер "Реала" с расстроенным лицом дал комментарий по поводу спорного вердикта главного тренера первой сборной. Лунин заявил, что ему хотелось бы остаться с молодежной сборной на ЧМ в Польше, где команда дошла уже до 1/4 финала: "Но, если на меня рассчитывают в национальной сборной, то это большая честь, и нет никаких вопросов".

Как сообщалось ранее, во время ужина сборной Украины Малиновский довел до экстаза Шевченко. Лидер "сине-желтых" перед матчем с Сербией, который состоится 7 июня во Львове, проникновенно исполнил перед командой хит Фрэнка Синатры.

Напомним, в отборе на Евро-2020 сборная Украины сыграла в нулевую ничью с Португалией и одолела Люксембург:

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Тег Сборная Украины, Евро-2020, Андрей Лунин

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Сегодня|Спорт

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