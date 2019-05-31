Сделать стартовой
26,87
29,92
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Лунина отозвали с чемпионата мира ради лавки в национальной сборной

31 мая, 14:20

Голкипер помог молодежной сборной и отправляется в расположение команды Андрея Шевченко

Андрей Лунин
Андрей Лунин. Фото: Getty Images

Молодежная сборная Украины на чемпионате мира U-20 останется без ключевого футболиста – вратаря "Реала" Андрея Лунина. 20-летний страж ворот должен прибыть в расположение национальной команды, которая готовится к отборочным матчам Евро-2020 против Сербии и Люксембурга.

Отметим, что во взрослой сборной первым номером остается опытный Андрей Пятов из "Шахтера", а вместо травмированного Дениса Бойко в команду вызвали 34-летнего дебютанта Юрия Панькива из "Александрии".

Напомним, что молодежная сборная Украины вышла в 1/8 финала ЧМ-2019 с первого места. Следующий матч подопечные Александра Петракова проведут 3 июня. Нашим соперником станет лучшая команда, занявшая третье место в группах B, E или F.

На днях сборная Украины в экспериментальном составе обыграла лучшую команду Первой лиги. Андрей Шевченко предоставил игровую практику украинским легионерам, которые прибыли в расположение команды раньше остальных.

Напомним, что на днях главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал состав на матчи с Сербией и Люксембургом.

В марте сборная Украины в гостях играла с Люксембургом и вырвала победу в компенсированное время благодаря автоголу. Сейчас наша команда занимает первое место в турнирной таблице группы B.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Сборная Украины, Евро-2020, сборная Украины U20, Андрей Лунин, ЧМ-2019 (U-20)

Вы сейчас просматриваете новость " Лунина отозвали с чемпионата мира ради лавки в национальной сборной". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источники:

ФФУ , Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Форвард "Малаги": "Украинский паспорт в процессе. Главный тренер должен позвонить мне"

Сегодня, 11:54

Нападающий пока не дождался вызова в национальную команду

18-летний норвежец наколотил 9 голов в одном матче – это рекорд молодежного ЧМ-2019

Сегодня, 10:34

Норвежцы уничтожили команду Гондураса в матче третьего тура группового этапа

Как Украина удержала лидерство в группе молодежного ЧМ-2019: обзор матча с Нигерией

Сегодня, 09:38

Голы и лучшие моменты матча чемпионата мира U-20 в Польше

Все о молодежном ЧМ-2019 по футболу, где играет Украина: результаты, расписание, таблицы

Вчера, 23:28

Наша "молодежка" четвертый раз приехала на мундиаль и в четвертый раз кряду вышла в плей-офф

Украина вышла в 1/8 финала молодежного чемпионата мира с первого места

Вчера, 23:24

Наша команда в последнем туре расписала мировую с Нигерией

Битва за первое место в группе: где смотреть матч Украина – Нигерия на молодежном ЧМ-2019

Вчера, 21:35

Украина и Нигерия разыграют между собой победителя группы D

5 комнатных растений, которые привлекают деньги, удачу и любовь

Алиса Шмидт: как выглядит самая обворожительная спортсменка мира?

7 кухонных приборов, от которых давно пора избавиться

Недетский скандал: НАБУ завело дело на Матиоса и Луценко

Как увеличить урожай огурцов - 5 простых советов

"Почему я должна уйти? Никто не укажет мне, что делать"

"Барселона" предложит "Арсеналу" обмен футболистами

Отек ног: как эффективно решить эту проблему

Ларин спел прощальную песню уходящим чиновникам Порошенко

Леся Никитюк заговорила о рождении ребенка и переезде за границу

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Старец увидел страну, с которой Россия начнет воевать

Все о молодежном ЧМ-2019 по футболу, где играет Украина: результаты, расписание, таблицы

Вчера, 23:28

Наша "молодежка" четвертый раз приехала на мундиаль и в четвертый раз кряду вышла в плей-офф

Онлайн финала Лиги Европы "Челси" – "Арсенал" – 4:1

29 мая, 23:29

Текстовая трансляция с видеоповторами голов и яркими фотографиями со стадиона в Баку

Зеленский позволил россиянину выступать за сборную Украины

28 мая, 20:48

21-летний Александр Костиков дважды становился чемпионом УХЛ с "Донбассом"

Экс-защитник "Динамо" расстался со своей женой: признание Анны Мандзюк

28 мая, 20:00

У Анны и Виталия растет сын Артем

"Нашатырь! Нашатырь!!!": появилось видео нокаута пощечиной в исполнении 170-килограммового Пельменя

28 мая, 18:49

Фермер из России одним махом нокаутировал соперника по прозвищу Руки-Базуки

Прерванный полет: знаменитости, которые рано ушли из жизни

Кого унес 2019 год: 7 звезд, которых мы будем вспоминать

5 опасных продуктов, которые нельзя покупать на рынках
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь