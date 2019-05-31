Лунина отозвали с чемпионата мира ради лавки в национальной сборной

Голкипер помог молодежной сборной и отправляется в расположение команды Андрея Шевченко

Андрей Лунин. Фото: Getty Images

Молодежная сборная Украины на чемпионате мира U-20 останется без ключевого футболиста – вратаря "Реала" Андрея Лунина. 20-летний страж ворот должен прибыть в расположение национальной команды, которая готовится к отборочным матчам Евро-2020 против Сербии и Люксембурга.

Отметим, что во взрослой сборной первым номером остается опытный Андрей Пятов из "Шахтера", а вместо травмированного Дениса Бойко в команду вызвали 34-летнего дебютанта Юрия Панькива из "Александрии".

Напомним, что молодежная сборная Украины вышла в 1/8 финала ЧМ-2019 с первого места. Следующий матч подопечные Александра Петракова проведут 3 июня. Нашим соперником станет лучшая команда, занявшая третье место в группах B, E или F.

На днях сборная Украины в экспериментальном составе обыграла лучшую команду Первой лиги. Андрей Шевченко предоставил игровую практику украинским легионерам, которые прибыли в расположение команды раньше остальных.

Напомним, что на днях главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал состав на матчи с Сербией и Люксембургом.

В марте сборная Украины в гостях играла с Люксембургом и вырвала победу в компенсированное время благодаря автоголу. Сейчас наша команда занимает первое место в турнирной таблице группы B.

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