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Лунину до конца недели купят партнеров на 230 миллионов евро

3 июня, 15:54

Одноклубниками украинца по "Реалу" в ближайшие дни станут Эден Азар, Ферлан Менди и Лука Йович

Азар - самый ожидаемый новичок "Реала"
Азар - самый ожидаемый новичок "Реала". Фото: AFP

Мадридский "Реал" в ближайшие дни объявит о подписании сразу трех новых игроков. Согласно авторитетному изданию Marca, до конца недели одноклубниками украинца Андрея Лунина станут  нападающий "Челси" Эден Азар, защитник "Лиона" Ферлан Менди и форвард "Айнтрахта" Лука Йович. Сумма трансфера бельгийца Азара составит примерно 120 миллионов евро. Француз Менди обойдется "Реалу" в 40-45 миллионов евро, а за серба Йовича, которому 7 июня будет противостоять сборная Украины, "сливочные" заплатят порядка 65-70 миллионов евро. В сумме, Королевский клуб может раскошелится на 235 миллионов евро. 

Отметим, что в минувшем сезоне 28-летний Азар принял участие в 37 матчах английской Премьер-лиги, в которых забил 16 голов и отдал 15 результативных передач. 23-летний Менди провел 30 встреч во французской Лиге 1, отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевым пасом. А в активе 21-летнего Йовича 17 голов и 5 передач в 32 играх немецкой Бундеслиги.

Напомним, "Реал" провалил завершившийся сезон, заняв лишь третье место в Примере. Тогда как в Лиге чемпионов "сливочные" вылетели еще на стадии 1/8 финала, с треском проиграв "Аяксу".

Как сообщалось ранее, Месси выразил недоумение трансферное политикой "Реала". "Как можно отпустить игрока, который забивает по 50 голов за сезон?" – заявил Лионель, добавив, что ему не хватает Роналду в испанской лиге.

Также мы писали, что за договорные матчи задержан экс-игрок "Реала": ставки делались в Украине. Полиция считает  главарем криминальной группировки знаменитого футболиста Рауля Браво.

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Тег чемпионат Испании, Реал Мадрид, Эден Азар, Лука Йович, Ферлан Менди

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Источник:

Marca

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