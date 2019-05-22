Сделать стартовой
26,11
29,14
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

"Львов" отцепил "Зарю" от борьбы за третье место в чемпионате Украины

22 мая, 19:55

"Львов" и "Заря" не смогли забить голов в поединке 30-го тура украинской Премьер-лиги

"Львов" - "Заря" - 0:0. Фото zarya-lugansk.com
"Львов" - "Заря" - 0:0. Фото zarya-lugansk.com.

В 30 туре украинской Премьер-лиги "Львов" и "Заря" сыграли вничью. Поединок в среду прошел на стадионе "Украина" во Львове и завершился без голов – 0:0. После этого результата стало известно, что "Заря" больше не претендует на "бронзу" чемпионата Украины: третье место по итогам сезона досрочно гарантировала себе "Александрия", в параллельной игре сыгравшая вничью с "Мариуполем" (1:1).

"Заря" доигрывала поединок в меньшинстве. Защитник Леван Арвеладзе получил две желтые карточки во втором тайме матча и покинул поле за пять минут до финального свистка.

Интересно, что гости нанесли 12 ударов против пяти у "Львова", а статистика по ударам в створ ворот и вовсе 3:0 в пользу "Зари". Но победить команда Юрия Вернидуба не смогла.

Обзор матча "Львов" – "Заря" – 0:0

"Львов" (Львов) – "Заря" (Луганск) – 0:0 (0:0)
Желтые карточки: Пернамбуко (28) – Леван Арвеладзе (73, 86)
Удаление: Арвеладзе (86, вторая желтая карточка)

"Львов": 23. Богдан Сарнавский, 3. Владимир Адамюк, 33. Сергей Борзенко (К), 13. Александр Насонов, 67. Вадим Парамонов, 97. Шина, 5. Владислав Приймак (55. Дмитрий Пантелейчук, 83), 74. Мартан, 11. Пернамбуко, 10. Липе (4. Кадина, 62), 16. Альваро (32. Висенте, 73).

"Заря": 30. Никита Шевченко, 14. Богдан Михайличенко, 15. Виталий Вернидуб, 18. Александр Тымчик, 17. Богдан Леднев (22. Владислав Кабаев, 56), 96. Силас (7. Владислав Кочергин, 77), 99. Леван Арвеладзе, 25. Максим Белый, 10. Дмитрий Хомченовский, 20. Александр Караваев (К), 11. Филипп Будковский (28. Артем Громов, 46).

Отметим, что в последнем матче 30 тура встречаются гранды украинского футбола. Трансляция "Шахтер" – "Динамо" идет на нашем сайте в виде текстового онлайна с видео повторами голов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег чемпионат Украины, Заря Луганск, ФК Львов

Вы сейчас просматриваете новость " "Львов" отцепил "Зарю" от борьбы за третье место в чемпионате Украины". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Почему желтеют листья у чеснока

8 фраз, которые бросает мужчина, у которого остыли чувства

Новый эксперимент - 40 ложек сахара в день и выводы

Из олимпийской чемпионки – в императрицу

Видео дня. Самые женственные футболистки мира

Александр ГВОЗДИК: «Не моя вина, что бой с Нгумбу завершился так»

Видео боя Василий Ломаченко - Энтони Кролла

Витамины, которые нужны для женской красоты и здоровья

Счетчик газа в каждый дом — энергорегулятор против

В разработке нового броневика для ВСУ принимают участие одесситы

Переносной мини-кондиционер с низким уровнем шума за 590 грн

Как вырастить голубику и заработать? Выведен новый сорт XXL

Чемпионат мира по хоккею 2019: результаты, расписание, таблицы

Вчера, 23:52

Чемпионское звание защищает сборная Швеции

Умер легендарный гонщик Формулы-1 Ники Лауда

Вчера, 10:11

Австриец долго боролся с болезнями, которые были следствием аварии во время гонок

Стало известно, чем занимался в Германии Кличко, пока его бывшая невеста светила трусами в США

20 мая, 23:44

Знаменитый украинский боксер отведал инновационной пищи от немецких стартапов и сказал: "Вкусняшка!"

"Переписали историю": Ринат Ахметов поздравил "Шахтер" с чемпионством и "золотым дублем"

19 мая, 21:24

"Горняки" стали самой титулованной командой Украины времен независимости, выиграв свой 34-й трофей

Месси закрыл чемпионат Испании, догнав легендарного цыгана

19 мая, 20:32

Форвард "Барсы" в шестой раз стал лучшим бомбардиром Примеры, сравнявшись по этому показателю со знаменитым Тельмо Саррой

Как бег воздействует на раковую опухоль: ученые вынесли вердикт

Назван самый полезный суп

Украина решит судьбу России? Портников об азиатской угрозе Москве
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь