"Львов" отцепил "Зарю" от борьбы за третье место в чемпионате Украины

"Львов" и "Заря" не смогли забить голов в поединке 30-го тура украинской Премьер-лиги

"Львов" - "Заря" - 0:0. Фото zarya-lugansk.com.

В 30 туре украинской Премьер-лиги "Львов" и "Заря" сыграли вничью. Поединок в среду прошел на стадионе "Украина" во Львове и завершился без голов – 0:0. После этого результата стало известно, что "Заря" больше не претендует на "бронзу" чемпионата Украины: третье место по итогам сезона досрочно гарантировала себе "Александрия", в параллельной игре сыгравшая вничью с "Мариуполем" (1:1).

"Заря" доигрывала поединок в меньшинстве. Защитник Леван Арвеладзе получил две желтые карточки во втором тайме матча и покинул поле за пять минут до финального свистка.

Интересно, что гости нанесли 12 ударов против пяти у "Львова", а статистика по ударам в створ ворот и вовсе 3:0 в пользу "Зари". Но победить команда Юрия Вернидуба не смогла.

Обзор матча "Львов" – "Заря" – 0:0

"Львов" (Львов) – "Заря" (Луганск) – 0:0 (0:0)

Желтые карточки: Пернамбуко (28) – Леван Арвеладзе (73, 86)

Удаление: Арвеладзе (86, вторая желтая карточка)

"Львов": 23. Богдан Сарнавский, 3. Владимир Адамюк, 33. Сергей Борзенко (К), 13. Александр Насонов, 67. Вадим Парамонов, 97. Шина, 5. Владислав Приймак (55. Дмитрий Пантелейчук, 83), 74. Мартан, 11. Пернамбуко, 10. Липе (4. Кадина, 62), 16. Альваро (32. Висенте, 73).

"Заря": 30. Никита Шевченко, 14. Богдан Михайличенко, 15. Виталий Вернидуб, 18. Александр Тымчик, 17. Богдан Леднев (22. Владислав Кабаев, 56), 96. Силас (7. Владислав Кочергин, 77), 99. Леван Арвеладзе, 25. Максим Белый, 10. Дмитрий Хомченовский, 20. Александр Караваев (К), 11. Филипп Будковский (28. Артем Громов, 46).

Отметим, что в последнем матче 30 тура встречаются гранды украинского футбола. Трансляция "Шахтер" – "Динамо" идет на нашем сайте в виде текстового онлайна с видео повторами голов.

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